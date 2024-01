Nella classifica degli incassi in Serie A la società di Zanetti è prima, seguita da Milano seconda: chiudono il podio Reggio Emilia e Pesaro. V nera, una tifoseria da un milione di euro

La Virtus guida la classifica degli incassi della seria A. Nel girone d’andata il botteghino bianconero ha sfiorato il milione di euro avendo raggiunto i 921.460 euro complessivi con una media di 131.637 euro nelle 7 gare che si sono disputate tra PalaDozza e Segafredo Arena. Al secondo posto c’è Milano che ha incassato 774.923 euro con una media di 110.703 euro. Çe due posizioni si invertono quando si parla di pubblico. In questo caso l’Olimpia guida la classifica dell’affluenza con 9.121 spettatori di media in aumento del 15.3 % rispetto alla scorsa andata, seguita dalla Virtus Segafredo Bologna con 6.024 (in aumento del 10.8%. Le terze posizioni sono molto distanti da questa coppia. Nel caso degli incassi Reggio Emilia ha raccolto 670.034 euro con una media di 83.754 euro a gara, mentre quando si parla di pubblico la medaglia di bronzo va a Pesaro con una media di 5151 spettatori a partita. La partità più vista nel girone d’andata è stata Milano-Virtus con 11.975 paganti.