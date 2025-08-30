Niang, il cielo è azzurro sopra la Virtus. Dalla Nba alla nazionale: un’estate da top

E’ la sua estate, quella della sua consacrazione quella che lo sta confermando come stella emergente nel panorama internazionale. Sarà un’estate 2025 che Saliou Niang non scorderà certamente con facilità e che certifica la qualità sportiva, ma anche umana di un ragazzo che ha saputo superare infortuni e difficoltà e che adesso sogna, legittimamente, un futuro da protagonista in Nba. Nato a Dakar, cresciuto a Mandello del Lario cittadina in provincia di Lecco, e alle spalle l’esperienza nel settore giovanile, con qualche apparizione, in prima squadra alla Fortitudo, Niang è letteralmente esploso nei suoi 2 anni di Trento. Nell’ultimo campionato è stato votato come giocatore più migliorato della serie A, contribuendo a portare alla Dolomiti Energia una storica Coppa Italia.

Come se non fosse sufficiente, il meglio per Niang è arrivato quest’estate, prima la firma con la Virtus, club che lo ha messo sotto contratto per i prossimi due anni, poi la fantastica esperienza Nba. Il 26 giugno arriva la chiamata da parte dei Cleveland Cavaliers come 28esima scelta al secondo giro, ma con l’intento di lasciarlo per un paio di stagioni a maturare in Europa e in Eurolega con la Virtus.

Niang partecipa alla Summer, si mette in mostra e poi siamo all’oggi: risponde alla chiamata del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco che lo convoca in azzurro insieme ai compagni di squadra Alessandro Pajola, Momo Diouf e Nicola Akele. In azzurro Saliou si mette subito in mostra e conferma le qualità, atletismo, dinamicità, tiro, difesa, che ne fanno uno dei prospetti più interessanti a livello europeo. Adesso l’impegno azzurro nella rassegna continentale dove Niang si sta mettendo in mostra.

Nella prima sfida di giovedì con la Grecia è stato sicuramente uno dei migliori azzurri, sciorinando una eccellente prestazione e chiudendo la sua prova con 11 punti, con eccellenti percentuali al tiro 4 su 6 da 2 punti e 1 su 1 dalla lunga distanza, rendendosi utilissimo anche a rimbalzo e in fase di transizione. Nella sconfitta 66-75 con Giannis Antetokounmpo e compagni Niang è stato una certezza per gli azzurri, confermando la sua grande crescita. Oggi, alle ore 14, gli azzurri torneranno in campo per la seconda sfida del girone contro la Georgia di quel Toko Shengelia, che nonostante qualche problema di salute accusato nelle ultime settimane ha dato alla causa 13 punti e la solita energia dopo essere stato assoluto protagonista dello scudetto della Virtus Bologna da mvp.

Georgia-Italia è un po’ la sfida anche tra il passato e il futuro della Virtus tra chi Shengelia ha scritto la storia recente della Virtus e chi, Niang appunto vuole contribuire, in maniera determinante ad aprire un nuovo ciclo per i bianconeri. Ma intanto c’è da pensare all’azzurro e la lunga magica estate di Niang non è ancora finita.