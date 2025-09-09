Niang il suo Europeo lo ha vinto. La Virtus lo aspetta per decollare

E’ stata l’estate di Saliou Niang. La grande esperienza con Trento, con cui tra l’altro ha vinto a febbraio la Coppa Italia, la chiamata Nba, al secondo giro con i Cleveland Cavs, l’accordo biennale con la Virtus e poi la gran bella esperienza con la nazionale azzurra ai campionati europei. Ventuno anni compiuti il 14 maggio scorso, Niang, nato a Dakar ma con cittadinanza italiana e cresciuto a Mandello del Lario, prima della sua esperienza sotto le Due Torri con le giovanili della Fortitudo, ha vissuto l’estate della sua definitiva consacrazione.

In nazionale ha dimostrato il suo grande talento palesando classe e qualità sia nelle sfide del girone eliminatorio giocate a Cipro, che poi nella sfida degli ottavi di finale di Riga, dove ha avuto l’onere-onore di marcare Luka Doncic nel match con la Slovenia, in quello che ci auguriamo per lui e per l’Italbasket possa essere un futuro duello Nba. Proprio la sua prova difensiva su Doncic, unita a un ottimo contributo anche in attacco, aveva permesso all’Italia di riavvicinarsi alla Slovenia fino ad arrivare a un passo dalla rimonta.

Niang ha confermato doti atletiche da altissimo livello tanto da essere qualcosa più di un semplice prospetto, ma una elemento da cui ripartire per il presente e per il futuro sia per la Virtus che della nazionale italiana. Niang ha chiuso la sua esperienza agli Europei con una media di quasi 10 punti e oltre 4 rimbalzi a partita, ma anche con una presenza fisica e difensiva di altissimo livello. Tanti dei tifosi bianconeri saranno rimasti affascinati dalla prestazione della nuova ala piccola bianconero che ha stupito con le sue eccellenti qualità.

Al suo fianco si sono confermati anche gli altri bianconeri: Alessandro Pajola è stato il regista e difensore imprescindibile degli azzurri, Momo Diouf il centro che ha dato solidità al rimbalzo e in difesa ma che è stato anche un punto di riferimento offensivo importante sottocanestro. Più marginale, perché in effetti meno impegnato dall’ex ct Gianmarco Pozzecco invece Nicola Akele, che per altro non ha fatto mancare il proprio apporto quando è stata chiamato in causa.

I quattro azzurri della Virtus sono rientrati ieri dalla Lettonia e con la comitiva azzurra e adesso osserveranno qualche giorno di riposo prima di aggregarsi a Daniel Hackett e compagni. Da accordi i giocatori, conclusa la loro avventura, hanno infatti 3 giorni liberi prima di riprendere, probabile quindi che il neo capitano Pajola e gli altri 3 azzurri possano essere a Bologna proprio nel prossimo weekend, per poi iniziare ad allenarsi dalla squadra verosimilmente da lunedì 15.

Il prossimo weekend vedrà la Virtus scendere infatti in campo al PalaDozza con il Bayern Monaco sabato alle 19.30 in quella che dopo Partizan Belgrado sarà una seconda anteprima di Eurolega e poi affrontare, stavolta però a porte chiude, i bavaresi domenica mattina. La sfida di sabato sarà il primo vero bagno di folla per i bianconeri. Per la prima volta la Virtus campione d’Italia giocherà davanti ai propri tifosi.

Per la sfida in programma al Madison sono in vendita online e nei punti vendita autorizzati Vivaticket i biglietti: Curva Calori 5 euro, Curva Nannetti 12 e Tribune Graziano e Azzarita 20.