Ok La Virtus fa le prove generali a Tortona

TORTONA

56

VIRTUS BOLOGNA

75

BERTRAM TORTONA: Vital 6, Hubb 9, Gorham 12, Manjon 4, Pecchia, Di Meo, Tandia, Baldasso 8, Olejniczak 13, Biligha, Josovic, Riisma 4. All. Fioretti.

VIRTUS BOLOGNA: Vildoza 7, Edwards 14, Pajola 7, Niang 6, Accorsi 2, Smailagic 10, Alston junior 6, Hackett 1, Diarra 2, Jallow 12, Diouf 8, Akele. All. Ivanovic.

Note: parziali 13-21, 32-42, 44-57.

TORTONA (Alessandria)

La Virtus chiude il precampionato con un netto successo a Tortona. E il successo, prima della Supercoppa, diventa un momento di analisi per il direttore generale bianconero, Paolo Ronci, che guarda alla squadra che ha vinto lo scudetto e a quella che ha costruito con Dusko Ivanovic.

"Abbiamo chiuso un ciclo con lo scudetto, non ci sono più Belinelli, Shengelia e Cordinier. Siamo ripartiti facendo una squadra giovane, con età media più bassa e qualche esordiente in Eurolega, è una squadra a immagine e somiglianza del coach – sottolinea Ronci –. Dovremo lavorare tanto, ma siamo ambiziosi e consapevoli che con la maglia Virtus si gioca ogni partita per vincere".

E dietro l’angolo c’è la Supercoppa. "Ci attende subito un grande classico con Milano, le squadre non saranno al massimo, ma andremo per fare la migliore figura possibile. L’esordio in Eurolega? Con il Real di Scariolo, il PalaDozza sarà esaurito. Sarà un grande battesimo, siamo tutti ansiosi di iniziare la nuova stagione Europea".

E la partita? Chiamata per inaugurare il nuovo palasport di Tortona, la squadra di Ivanovic non fa sconti, confermando una eccellente difesa, la vena realizzativa di Edwards e i punti dei lunghi Smailagic e Jallow sicuramente tra i più informa in casa bianconera.

Ancora assente Brandon Taylor, ma la Virtus spera di averlo a disposizione per la Supercoppa, Ivanovic ha a disposizione tutto il resto del roster. Il coach montenegrino tiene fuori dai dodici Morgan e Canka, schiera i 4 azzurri, Pajola, Diouf, Akele e Niang, il centro maliano Diarra, per lui pochi minuti, mentre Edwards al primo weekend in campo è, come nello scrimmige con Cantù, il top scorer.

A Tortona la festa sugli spalti è dei 5mila tifosi piemontesi, ma in casa a fare festa fin da subito è la Virtus. Già nel primo quarto la V Nera, allunga toccando il +12, con i padroni di casa limato il passivo solo nel finale di prima frazione. Jallow è una costante, Edwards e Vildoza sono attivi e il vantaggio resta sempre consistente. Si vede anche Diarra che difensivamente conferma le sue qualità, ma offensivamente, forse per l’intesa con i compagni da trovare fa fatica. Le scorribande di capitan Pajola respingono Tortona, all’intervallo la Virtus è avanti di 10. La ripresa riparte con lo stesso canovaccio.

La Virtus controlla senza grossi affanni il confronto e man mano allunga. L’ultima frazione di gioco non ha più storia, con il vantaggio bolognese che si fa sempre più largo.

"E’ stata una preseason impegnativa, tanti allenamenti lunghi, per mettere insieme tanti giocatori nuovi – sottolinea Karim Jallow – il coaching staff ha fatto un buon lavoro, e anche noi. Abbiamo avuto alti e bassi, alcune buone partite, altre meno. Con Tortona abbiamo mostrato un buon carattere, la squadra è stata aggressiva, specialmente in difesa e nella corsa".

Filippo Mazzoni