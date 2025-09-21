Ore 19: la sfida con i piemontesi con i quattro azzurri. La Virtus alla festa di Tortona. Con la testa già alla Supercoppa

Più che prove tecniche di campionato, sono prove di Supercoppa. Perché nel prossimo fine settimana, al Forum di Assago, è previsto il solito confronto tra Virtus e Milano. Rispetto alla semifinale scudetto di pochi mesi fa sono cambiati tanti interpreti, ma la musica, meglio, la rivalità, non viene mai meno.

Virtus a Tortona, già da ieri – test a porte chiuse contro Cantù – e oggi impegnata a inaugurare ufficialmente il nuovo impianto piemontese. Fin qui Tortona aveva chiesto asile a Casale Monferrato, adesso avrà un impianto tutto suo, per provare a scalare ancora la classifica.

E forse è proprio per questo che i piemontesi hanno deciso di sfidare i migliori. O comunque la squadra che, pochi mesi fa, si è laureata campione d’Italia.

Ancora fermo Brandon Taylor – il ginocchio destro viene continuamente monitorato e non desta particolari apprensioni – sarà di fatto la prima uscita vera della Virtus al completo. Con alcuni giocatori che, magari, saranno costretti a rimanere fuori.

Rispetto all’ultimo test contro il Bayern, al PalaDozza, ci sono i quattro nazionali.

E una delle curiosità maggiori sarà valutare l’impatto in termini di atletismo ed esplosività che potrà garantire Saliou Nianga. Che tra scelta Nba, Summer League ed esperienza azzurra ha vissuto davvero un’estate magica.

Niang, certo, ma anche i ’veterani’ Pajola, Diouf e Akele, che il mondo bianconero lo conoscono già, e piuttosto bene, da diverso tempo. Il rientro di Pajol consentirà a Dusko Ivanovic di mescolare le carte tra gli esterni, proponendo tanto il capitano quanto l’esperto Daniel Hackett nel ruolo di ala piccola.

Una squadra a forte trazione anteriore che, però, non dimentica quanto sia importante, non solo in Italia, ma anche in Europa, l’apporto dei lunghi. Alen Smailagic può giostrare da cinque, ma l’impressione è che venga utilizzato in appoggio a un centro vero. E alla voce pivot, fin qui, la Virtus ha due certezze. La prima è Momo Diouf che, dalla scorsa estate, ha avuto una crescita esponenziale, trasformandosi da giovane di belle speranze, in lungo affidabile e di talento. Il secondo, invece, è più futuribile, perché Aliou Diarra, a parte le piccole parentesi con le Summer League, non è mai uscito dal suo paese.

Le qualità fisiche non si discutono ma, come ha detto lui stesso, deve ancora comprendere come si gioca in Europa e in particolare in Italia.

E’ anche per questo che la Virtus continua a parlare fitto con David McCormack. L’ex Olimpia e Alba Berlino si è integrato davvero bene. E il ruolo di terzo lungo – se sarà trovata l’intesa – appare quello migliore. Per fare da chioccia a baby Diarra.

Nel test contro Cantù, infine, successo per 75-72 (26-23, 47-38, 61-58 i parziali). Il tabellino: Vildoza 5, Edwards 20, Pajola, Niang 7, Accorsi, Smailagic 15, Alston Junior 8, Canka, Hackett, Morgan 8, Diarra 2, Jallow 5, Diouf 5, Akele.