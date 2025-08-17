Ottimismo Virtus, adesso Kai è più vicino. I Miami Heat mollano la presa su Jones

Ancora un tassello, e poi sarà tutto pronto per la Virtus che, sulle nuove canotte, avrà anche lo scudetto numero 17 da difendere. In realtà i tasselli sono due, anche se il secondo può aspettare ancora.

Già, perché la Virtus, che il mese scorso ha annunciato il nuovo sponsor – Olidata, intesa annuale con la possibilità di estendere – aveva fatto sapere che il nuovo marchio, in sostituzione di Segafredo, sarebbe stato utilizzato solo per il campionato italiano. In giro per l’Europa, dove il brand Virtus è forte, a livello di prestigio e blasone, ci sarà un marchio differente. C’è tempo, per arrivarci, anche perché mancano più di quaranta giorni all’inizio del torneo più bello, ma anche faticoso, del Vecchio Continente.

C’è un altro tassello da sistemare. E anche in questo caso non toglie il sonno ai dirigenti bianconeri perché la squadra è fatta, con sette elementi nuovi che, dalla prossima settimana, cominceranno a sudare alla palestra Porelli agli ordini di Dusko Ivanovic. Manca, non è un segreto per nessuno, l’ultimo straniero. Ed è chiaro che, per come Ivanovic e il direttore generale Paolo Ronci hanno costruito la squadra, si tratta di un lungo che possa sostituire Momo Diouf. Il profilo la Virtus l’ha individuato da tempo. E’ quello di Kai Jones, originario delle Isola Bahamas, che come tanti suoi connazionali, prima di cambiare aria – la NBA ha un fascino incredibile – vuole provarci fino alla fine. E Jones, anche questo non è un segreto, ha flirtato con Miami, ovvero la franchigia che, dopo gli Europei, accoglierà a braccia aperte Simone Fontecchio. Gli Heat, però, non hanno grande spazio salariale e, per mettere sotto contratto il lungo, dovrebbero ricorrere ad alcune acrobazie. Finendo per pagare quella che viene chiamata ’Luxury tax’, perché nella NBA bisogna rispettare il ’salary cap’.

Tutte queste indicazioni fanno sì che l’ottimismo, in casa Virtus, faccia un piccolo passo avanti. Ma fino a quando non ci sarà la firma sul contratto, la Virtus non potrà sentirsi tranquilla.

Ma il dg, come si diceva prima, in realtà è molto sereno perché il gruppo, da molti definito intrigante, è fatto. E Ivanovic, che per la prima volta inizierà la stagione con la V nera – arrivò a dicembre, in corsa, al posto del dimissionario Luca Banchi – ha voluto fortemente una squadra da corsa, con tanti esterni capaci di correre e far correre i compagni.

Logico che la Virtus non aspetterà in eterno, anche perché il 26 agosto è previsto il raduno. Diciamo allora che il club attenderà una risposta, qualunque essa sia, entro la metà della prossima settimana.

Se Jones potrà essere arruolato – i suoi centimetri e la sua verticalità fanno gola – bene. Diversamente il club andrà avanti con il piano B. Cercando cioè un lungo, che possa rendersi pericoloso anche nel tiro dalla distanza, perché si cali nella mentalità di un gruppo che vuole correre.