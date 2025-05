Pallanuoto A1: ore 19 a Napoli contro Posillipo per il riscatto. La De Akker cerca l’impresa. Mastrangelo: "Ora o mai più»

E’ tempo di gara 2 per la De Akker Bologna.

La formazione di coach Federico Mistrangelo scende in vasca, questa sera alle ore 19 alla piscina Scandone di Napoli per affrontare nella seconda sfida della finale quinto-sesto posto i padroni di casa del Posillipo.

Dopo la sconfitta su misura nella prima sfide della serie in casa (15-16), la De Akker deve cercare di ribaltare a sua volta il fattore campo per forzare alla definitiva gara 3.

In caso di un secondo successo, il Posillipo chiuderebbe infatti al quinto posto in classifica, con la De Akker che, per altro già certa della partecipazione per il secondo anno consecutivo alle competizioni europee, eguaglierebbe l’eccellente sesta posizione conseguita nella passata stagione.

"Ci stiamo allenando con intensità per questo impegno – conferma il tecnico Federico Mistrangelo – Dobbiamo andare a Napoli convinti di potere cambiare le sorti di questa finale. Per questo dovremo avere un approccio decisamente diverso rispetto a quello che abbiamo avuto fino a qui in campionato, anche perché lasciare spazio ad una squadra come Posillipo vuole dire non riuscire più a recuperare. Nello stesso tempo è chiaro che il nostro campionato ha già ottenuto un grande risultato – prosegue l’allenatore – ottenendo per il secondo anno consecutivo la qualificazione alle coppe europee. I ragazzi sono stati bravissimi e per loro tornare a Bologna sarebbe come mettere una ciliegina su una torta che è già comunque molto gustosa".

Coach Mistrangelo ritroverà Tringali, squalificato in gara 1, ed avrà dunque la squadra al completo per una partita che in caso di sconfitta chiuderebbe la stagione, ma che come detto in caso di vittoria porterebbe la serie alla definitiva gara 3 programmata per martedì prossimo a Bologna.

La direzione di gara del confronto di questa sera è affidata alla coppia arbitrale formata da Riccardo D’Antoni e Giuliana Nicolosi.

Filippo Mazzoni