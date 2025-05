Playoff: Ivanovic chiede concentrazione alla Segafredo Arena per gara 2

Non c’è nemmeno il tempo per godersi la vittoria in gara 1 che già si prospetta la seconda sfida della serie, in programma domani alle 20.30 alla Segafredo Arena. Presente e futuro le parole di coach Dusko Ivanovic analizzano la situazione dopo l’1-0. "La prima gara dei playoff è sempre molto difficile – esordisce il tecnico montenegrino – Abbiamo giocato una buona partita conquistando un discreto vantaggio, ma poi non siamo stati concentrati, commettendo troppe palle perse e facendo troppi errori nel finale". Un messaggio di Ivanovic alla sua squadra, da cui pretende il massimo per tutti i 40’, senza cali ma con grande costanza di prestazione. "Quando si ha un grande vantaggio si può pensare, commettendo un errore, di aver già chiuso i conti, poi invece arriva qualche palla persa di troppo, qualche canestro veloce dei tuoi avversari e i giochi si riaprono; la pallacanestro è così. Non possiamo concederci questi passaggi a vuoto, dobbiamo sempre restare concentrati". Poi il coach bianconero parla dei singoli, in particolare di Pajola, il migliore in campo e Taylor al suo esordio. "La prestazione di Pajola? Non è ancora al cento per cento. Taylor? E’ arrivato solo qualche giorno fa, ha ambizione e voglia di fare bene, lo ha dimostrato da subito, ma lo dobbiamo man mano inserire".

Tra i protagonisti in campo Momo Diouf, 8 punti messi a segno e una prova in crescendo. "Siamo partiti subito al massimo anche se verso la fine ci siamo un po’ rilassati – conferma il lungo bianconero – Abbiamo giocato di squadra mettendo l’energia che in stagione non sempre c’è stata, sono contento per il risultato. Venezia nel finale ha fatto un bel parziale, bravi loro. Per gara 2 ci aspettiamo una Reyer ancora più agguerrita e aggressiva, ci servirà sicuramente un po’ di continuità in più".