Playoff Virtus Bologna, date e orario dei quarti di finale

Bologna, 13 maggio 2025 - SI comincia domenica prossima 18 maggio alle 20.45 alla Segafredo Arena, si prosegue, sempre in casa bianconera martedì 20 alle 20.30, si triplica giovedì 23 alle 20.45 al Taliercio di Venezia per gara 3.

La Lega Basket ha ufficializzato date e orari delle prime 3 sfide della serie dei quarti di finale dei playoff che vedrà la formazione di Dusko Ivanovic prima al termine della regular season affrontare la Reyer Venezia, ottava. In attesa delle ultime notizie su Alessandro Pajola, la cui distorsione alla caviglia resta da valutare nelle prossime ore, oggi intanto in Virtus è iniziata la vendita dei mini abbonamenti e i singoli biglietti per le prime due gare.

Ecco le date e gli orari dei quarti di finale Playoff 2025.

Gara1, domenica 18 maggio ore 20.45 alla Segafredo Arena di Bologna Gara2, martedì 20 maggio ore 20.30 alla Segafredo Arena di Bologna Gara3, venerdì 23 maggio ore 20.45 al Taliercio di Venezia

Ecco le informazioni invece per mini abbonamenti e i singoli biglietti in vendita in Casa Virtus in via dell’Arcoveggio 49/3, da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e nei punti vendita o sul sito internet Vivaticket.