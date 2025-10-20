Poker cercasi La Virtus non vuole fermarsi

Gli esami nello sport come nella vita non finisco mai e così, dopo aver brillantemente superato quello di francese con le vittorie con Monaco e Asvel Villeurbanne, la Virtus Olidata è attesa da quello di italiano. Alle 20 al PalaDozza, diretta tv su Lbatv, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, radio su Nettuno Bologna Uno, si gioca il posticipo della terza giornata con la formazione di Dusko Ivanovic che ospita la Vanoli Cremona. Reduce dal trittico di vittorie con Udine, e appunto Monaco e Asvel Villeurbanne, l’Olidata di Dusko Ivanovic proverà a calare il poker, tenendo conto della difficoltà di un match che alle caratteristiche dell’avversaria unisce anche la stanchezza fisica e mentale che inevitabilmente la squadra potrebbe accusare dopo l’Eurolega. "Contro Cremona ci attende una gara complessa, soprattutto in termini di energia che dovremo indirizzare bene nella nostra metà campo difensiva – sottolinea Nenad Jakovljevic, assistant coach – Cremona è una squadra che basa molto il suo gioco sulla velocità e sulla transizione: ha 5 giocatori che tirano bene da tre punti con più del 40 per cento e in campionato è la squadra che tira di più da oltre l’arco". Una stanchezza che la Virtus proverà a lasciare da parte per confermare il trend positivo di questo eccellente momento. " Vogliamo dare continuità soprattutto dal punto di vista difensivo – conferma Jakovljevic – mentre in attacco l’obiettivo sarà quello di far girare meglio la palla contro una difesa che potrà variare e sarà dunque fondamentale giocare di squadra". Unico assente è Abramo Canka. Qualche problema di formazione anche per la Vanoli che tra acciaccati e giocatori con postumi di infortunio da smaltire non è in un momento particolarmente scintillante. "Arriviamo da una settimana un po’ travagliata, causa febbre e postumi di infortuni - sottolinea il coach della Vanoli Pierluigi Brotto – Non siamo riusciti ad allenarci a pieno regime, al PalaDozza scenderemo in campo con l’intenzione di fare una partita dignitosa contro i campioni d’Italia. Purtroppo però non siamo riusciti a lavorare al meglio; non so cosa aspettarmi e quanto posso chiedere ai miei giocatori. Dal punto di vista caratteriale saremo pronti, mentre dal punto di vista tecnico-tattico forse arriveremo un po’ corti". Trenta i precedenti tra le società, incluse due gara di Supercoppa e una semifinale di Coppa Italia. La Virtus è avanti con 16 vittorie a 14 e per 8-6 negli scontri diretti giocati a Bologna. Ancor più netto il computo degli ultimi precedenti con i bianconeri che hanno vinto le ultime 3 gare giocate e 6 degli ultimi 7 scontri diretti. Direzione di gara affidato ad Andrea Bongiorni, Sergio Noce, Matteo Lucotti.