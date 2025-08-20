Precampionato, appuntamento al 13 settembre per presentare la squadra e forse lo sponsor di maglia per l’Eurolega. Il Bayern al PalaDozza: la festa della V nera

Comincia a prendere forma il precampionato della Virtus. Uno degli appuntamenti clou sarà il 13 settembre, al PalaDozza, contro il Bayern. Un anticipo di Eurolega, una data importante per tre motivi: la Virtus presenterà la squadra, il match sarà l’occasione anche per ricelebrare lo scudetto. E forse, sulle canotte – la data è quella – potrebbe esserci il nuovo marchio per il Vecchio Continente. Come è noto, Olidata sarà lo sponsor per il campionato, mentre per l’Eurolega ci sarà un altro marchio.

Ci sarà anche un’altra partita contro i tedeschi, ma il giorno dopo. In questo caso, un qualcosa che servirà soprattutto agli allenatori. Per questo motivo il secondo confronto sarà a porte rigorosamente chiuse.

La prima uscita ufficiale, invece, sarà nelle terre care al presidente Zanetti. Lo aveva annunciato quando la Virtus venne ricevuta dal sindaco Lepore in Cappella Farnese. Il 3 settembre, il Pala Asolo (Treviso) ospiterà dalle 18 il confronto tra i campioni d’Italia e la Scaligera Verona. Sarà il confronto che chiuderà il piccolo ritiro bianconero. La Virtus, che si ritroverà alla palestra Porelli martedì prossimo, dal 29 agosto al 3 settembre salirà in quota e lavorerà al Pala Asolo, un edificio "con caratteristiche costruttive, tipologiche e impiantistice a energia quasi zero". Per ridurre al minimo l’impatto ambiantale.

La prima amichevole avrà anche una valenza speciale: l’incasso sarà devoluto a favore del progetto "Dignity no profit people", che sostiene l’alfabetizzazione dei bambini, i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a Matambo, in Mozambico. Proprio in quelle zone sarà costruito un campo da basket per i bambini e giovani, per promuovere percorsi di crescita, inclusione ed educazione.

Capitolo Nazionale. Il forfait di Stefano Tonut, dopo il taglio di Luca Severini (ne manca ancora uno), lascia presagire che la Virtus andrà agli Europei con quattro nazionali azzurri.

L’ultima annotazione, infine, riguarda il mercato. La Virtus aspetta ancora una risposta da Kai Jones. Ma il tempo che si è dato il club sta scadendo. Il pivot piace, ma se vuole accettare le offerte della Virtus dovrà farlo entro domani.

Diversamente il club e il direttore generale Paolo Ronci, prenderanno altre strade, anche perché la squadra, a parte l’ultimo lungo, è comunque fatta.

a. gal.