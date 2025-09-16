Presente e trofei. McCormack in rosa, il club ci sta pensando. Verso la Supercoppa, il ceo Comellini a Milano

Aspettando di capire quale potrà essere l’impatto di Aliou Diarra, 23 anni, originario del Mali, la Virtus fa le sue valutazioni. E una di queste riguarda David McCormack, 26 anni, chiamato in bianconero, in questo periodo, per rendere più competitivi gli allenamenti. Presto per dire se la Virtus estenderà definitivamente il contratto al centro, però ci sta pensando, per una serie di motivi.

I centimetri, soprattutto in Eurolega, valgono tanto. Rispetto a Diarra, poi, David, vanta una certa esperienza nel Vecchio Continente. E in Virtus, in questo periodo, pure essendo sulla carta un elemento in scadenza, non si è mai tirato indietro. Di più: si è creato un certo feeling con i compagni ecco perché la Virtus – bisogna mettersi d’accordo sulle cifre, è chiaro – ci sta pensando.

Non preoccupa, nel frattempo, il ginocchio di Brandon Taylor. La Virtus tiene monitorata la situazione e, anche in questo caso, valuta. Sabato ci sarà un test a porte chiuse, domenica il confronto a Tortona con i padroni di casa.

Detto che nei prossimi giorni capitan Pajola sperimenterà gli oneri del nuovo ruolo – incontro con gli arbitri di serie A –, ieri c’è stata la presentazione della Supercoppa alla quale, oltre alla Virtus campione d’Italia, prenderanno parte Olimpia Milano, Brescia e Trento. A Milano, che ospiterà la final four, il club bianconero era rappresentato del ceo, Marco Comellini.

"Il mio auspicio – le parole del dirigente – , al di là della squadra che riuscirà a vincere questo trofeo, è che sia un grandissimo spettacolo e che sia visto e amato da tantissimi giovani, in modo da avvicinarli a questo bellissimo sport. Poi, per quanto ci riguarda, sarà un grandissimo piacere vedere la nostra squadra al completo e ce la giocheremo al meglio contro queste tre grandissime squadre".

a. gal.