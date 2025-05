Prestazioni altalenanti dei giocatori nella sfida contro Venezia

Hackett 5,5 (in 16’ 0/1 da due, 2/2 ai liberi, 3 assist). Serve la sua energia per limitare Venezia. Si prende un turno di riposo.

Cordinier 5,5 (in 18’ 2/3 da due, 0/3 da tre, 5/5 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, un recupero, un assist). L’impressione è che uno come lui potrebbe fare sempre di più. E meglio.

Clyburn 5 (in 24’ 3/8 da due, 0/4 da tre, 3 rimbalzi, una stoppata data e una subita, una persa, 3 recuperi, 2 assist). Will deve fare la differenza. Stavolta non si accende mai e non aiuta la squadra.

Polonara 5,5 (in 23’ 2/2 da due, 0/2 da tre, 4 rimbalzi, una stoppata, una persa, 2 assist). Nei quintetti atipici proposti, per disperazione da Ivanovic, non demerita.

Zizic 5 (in 14’ 2/4 da due, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 stoppate subite, 2 perse, un recupero). Siamo alle solite. Ci sono giornate in cui per lui il pallone è una saponetta imprendibile.

Diouf 5 (in 8’ 0/2 da due, 2 rimbalzi, 3 perse). Tanto fondamentale in gara-due, con recuperi e personalità, quanto impalpabile ieri.

Morgan 6,5 (in 26’ 2/2 da due, 3/4 da tre, 7/8 ai liberi, un rimbalzo, 3 perse, 3 recuperi, un assist). In alcuni momenti indecifrabile. Sembra sempre sull’orlo di un infortunio. Poi vola in contropiede.

Pajola 6,5 (in 23’ 1/1 da due, 3/5 da tre, 0/1 ai liberi, 5 rimbalzi, un recupero, un assist). Triple pesanti per capitan Futuro. Che segna quando il resto della squadra latita.

Shengelia 6 (in 22’ 5/8 da due, 0/3 da tre, 8/9 ai liberi, 4 rimbalzi, un recupero, 2 assist). Perfetto fino a due minuti dalla fine. Poi si pianta, con tre rigori a porta vuota sbagliati.

Akele 6 (in 12’ 1/1 da due, 2 rimbalzi, un assist). Il solito concentrato di energia.

Belinelli 6 (in 8’ 1/2 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 2 assist). Mestiere e personalità. Ma sbaglia una tripla che vale oro.

Taylor 5,5 (in 5’ 0/2 da tre, un assist). In campo, senza demeritare. Ma inserirsi in un gruppo nuovo, quando la posta è alta, non è semplice.

a. gal.