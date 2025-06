Prestazioni brillanti a Bologna: Shengelia e Taylor guidano la squadra alla vittoria

Taylor 8 (in 24’ 2/2 da due, 2/4 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 7 assist). Il coniglio che esce dal cilindro. Mette a tacere tutti. Forse non sarà un fenomeno, ma a dispetto dell’altezza è un gigante quando il pallone scotta. Qualche persa di troppo, ma è proprio bravo.

Hackett 7 (in 24’ 1/2 da due, 0(2 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, un assist). Un altro che non si tira mai indietro. Il clima da battaglia lo esalta, il Forum lo fischia. Danny-Boy si tappa le orecchie e non sbaglia.

Cordinier 7,5 (in 25’ 5/6 da due, 1/4 da tre, 6/6 ai liberi, 4 rimbalzi, un recupero, 2 assist).Un giorno, forse, gli racconteranno (se non gliel’avessero già riferito) che qui, a Bologna, c’era un francese ribattezzato Le Roi. Antoine Rigaudeau era un giocatore completamente diverso. Ma per un sera, Le Roi è proprio lui, Isaia.

Akele 7 (in 23’ 2/6 da duie, 4 rimbalzi, una stoppata subita, un assist). Coraggio, incoscienza, voglia di fare. Nicola ci riporta all’Ottocento, quando lo slogan era ’Volere è potere’. Lui vuole. E, scomodando Danilovic (paragone irriguardoso è chiaro), può.

Shengelia 8 (in 25’ 7/12 da due, 0/1 da tre, 5/5 ai liberi, 6 rimbalzi, una stoppata data e una subita, una persa, 2 recuperi, 2 assist). Pentole, coperchi e cos’altro? Toko sbuffa, si arrabbia. Sembra quasi Bud Spencer. Un eroe positivo. Un vero gigante.

Diouf 7,5 (in 21’ 2/4 da due, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, un recupero, un assist). E il bimbo dove lo mettiamo? Sporca mille palloni – uno innesca Cordinier che vola in contropiede – e non trema dalla lunetta.

Pajola 7 (in 23’ 0/3 da tre, 4 rimbalzi, una persa, 3 assist). Capitan Futuro non fa più canestro. Ma c’è sempre nei quintetti che scappano.

Zizic 6 (in 11’ 1/1 da due, 2 rimbalzi). Una schiacciata, finalmente.

Belinelli 7 (in 11’ 2/3 da due, 1/3 da tre, un rimbalzo). Non c’è Will? Ci penso io, deve aver detto il capitano. Si mette al servizio dei compagni, trova una tripla e canestri di rapina. Essenziale.

Morgan 6,5 (in 13’ 0/3 da due, 1/3 da tre, 2 stoppate subite, 2 assist). Non è la sua partita. Ma quella tripla pesa.

a. gal.