Prestazioni dei giocatori di basket: analisi della sconfitta contro la Reyer

Hackett 6 (in 15’ 2/4 da due, 0/2 da tre, 3 rimbalzi, un recupero, 2 assist). Ci prova sempre, con mestiere. Ma non basta. E nel finale resta a guardare.

Cordinier 4,5 (in 21’ 1/3 da due, 0/3 da tre, 2/2 ai liberi, una stoppata subita, 2 recuperi, 2 assist). Mezzo voto in meno per i tre liberi regalati alla Reyer con un fallo sciocco. Sembra che giochi con le infradito.

Clyburn 6 (in 36’ 5/9 da due, 1/5 da tre, 4/6 ai liberi, 3 rimbalzi, una stoppata data, 2 subite, 3 perse, un recupero, 3 assist). Prova a fare le pentole e i coperchi. Da tre, a parte una tabellata, solo ferri.

Akele 6 (in 14’ 4/5 a due, 4 rimbalzi, una stoppata subita, una persa). In quintetto per l’assenza contemporanea dell’ala forte titolare e del suo cambio. Non demerita. Domani dovrebbe almeno spartirsi ruolo e minutaggio con Polonara.

Diouf 7 (in 30’ 7/7 da due, 3/4 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 stoppate, 2 perse, un recupero, un assist). Nel grigio di una sconfitta pesante, almeno un raggio di luce rappresentato da Momo.

Pajola 6,5 (in 24’ 2/2 da due, 0/1 da tre, 5 rimbalzi, un recupero e un assist). Non è assistito dalla mira da tre. Gestisce bene anche i problemi di falli.

Zizic 6 (in 12’ 4/7 da due, 3 rimbalzi, una stoppata). Il solito pallone che, nel primo tempo, sembra una saponetta. Poi si ricompone e dà una mano ai compagni.

Morgan 6 (in 19’ 2/4 a due, 0/1 da tre, 2/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Servirebbe qualche gioco da Matt. Quelle triple magari ignoranti che possono caricare lui e i compagni. Non riesce a ripetersi.

Taylor 7 (in 22’ 1/3 da due, 2/5 da tre, 1/1 ai liberi, un rimbalzo, 2 recuperi, 7 assist). Il folletto fa tutto bene. Difficile chiedergli di più. Energia e fosforo nel servire i compagni.

Belinelli 5,5 (in 7’ 0/1 da due, 0/1 da tre, un rimbalzo). Servirebbero i suoi canestri. Ma non arrivano.

a. gal.