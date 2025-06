Prestazioni eccezionali: Shengelia e Taylor dominano in campo

Taylor 9 (in 30’ 1/1 da due, 5/7 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, un recupero, 6 assist).. Illumina e domina. Che regista.

Hackett 8 (in 24’ 1/1 da due, 1/3 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, un recupero, 3 assist). Diavolo d’un ragazzo. Quando conta, eccolo. Con il pianto liberatorio.

Cordinier 7 (in 20’ 1/1 da due, 1/3 da tre, un rimbalzo, 3 assist, una persa). L’Air France forse si è alzato per l’ultima volta in volo dalle Due Torri.

Shengelia 10 (in 29’ 7/8 da due, 4/4 da tre, 5/5 ai liberi, 9 rimbalzi, una persa, 5 assist). La valutazione è 46, gli aggettivi forse sono di più. Lo rimpiangeremo. Ma quante cose ci ha insegnato.

Zizic 6 (in 15’ 3/7 da due, 6 rimbalzi, una persa). Ante è questo. Prendere o lasciare.

Diouf 7 (in 23’ 4/9 da due, 3/5 ai liberi, 6 rimbalzi, una stoppata, una persa, un recupero, 3 assist). Fa la faccia cattiva, Momo.

Akele 7 (in 12’ 1/2 da due, 1/2 da tre, un rimbalzo, un recupero). Entusiasmo e dinamismo: fantastico.

Pajola 8 (in 19’ 1/2 da due, 0/3 da tre, 2 rimbalzi, una stoppata data e una subita, una persa, un recupero, un assist). Capitan Futuro voleva il titolo. Accontentato.

Morgan 8 (in 19’ 3/6 da due, 1/3 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 stoppate subito, una persa, 2 recuperi). Una piacevole scoperta. Ovvio, roba da Matt.

Belinelli 7 (in 7’ 0/1 da tre, un recupero). Non è da questi particolari – le cifre – che si giudica un giocatore. Ma da come sa stare in campo con i compagni.

Accorsi 6 (in 2’ 0/3 da due, un rimbalzo). Partecipa alla festa.

a. gal.