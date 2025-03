Profilo basso sugli arbitri: "Non ne parlo mai, chiedo sempre e solo uniformità di giudizio». Ivanovic: "Ci davano per finiti?. Ho visto l’intensità che mi piace»

Soddisfatto per la vittoria, ma anche per la prestazione della squadra. Coach Dusko Ivanovic non cerca rivincite, non parla degli arbitri, ma fa tanti complimenti ai suo ragazzi per il successo contro l’Armani Milano.

"Bella prestazione e bella vittoria. Abbiamo iniziato come con l’Olympiacos, poi siamo riusciti a tararci e ad alzare il nostro livello di gioco. Abbiamo messo grande intensità per tutta la partita in difesa e questo alla fine è quello che ha fatto la differenza. Shengelia non era al meglio, non si era allenato con la squadra in questi giorni, ma ha dato il suo contributo".

Coach Ivanovic va dritto per la sua strada. "Ci davano per finiti? Sinceramente non so e non ascolto quello che dice la gente. Quello che posso dire è che credo in questi ragazzi e in questo gruppo. Dobbiamo continuare a lottare dando sempre il massimo e alla fine questo fare la differenza".

Il tecnico montenegrino evita poi di far polemiche su alcune decisioni arbitrali. "Preferisco non commentare gli arbitri, non è nel mio stile. L’unica cosa che dico sempre sull’argomento è che vorrei sempre vedere lo stesso criterio per i due lati del campo".

Positiva anche la prestazione di Akele. "Ha giocato bene, anche contro l’Olympiacos, e specie nel tipo di difesa che mettiamo in atto, ci darà sicuramente una mano importante".

