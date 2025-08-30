Prosegue il ritiro agli ordini di coach Ivanovic: ancora lavoro personalizzato per Edwards. Secondo giorno di lavoro ad Asolo

Secondo giorno di ritiro ad Asolo per la Virtus. Arrivata ieri nella cittadina trevigiana, la formazione di Dusko Ivanovic prosegue la sua fase di preparazione. Si lavora con impegno e dedizione agli ordini del coach montenegrino e del suo staff, con la consapevolezza che questo è uno dei momenti più importanti della stagione, dove si mette carburante nei muscoli e dove si crea la fondamentale amalgama di squadra tra un gruppo profondamente rinnovato e cambiato. Lavoro personalizzato ancora per Edwards, poi al momento gruppo al completo, senza ovviamente i 4 azzurri, ma con tanti giovani aggregati e un David McCornack pronto a giocarsi le proprie chance e magari convincere coach Ivanovic a metterlo sottocontratto.

La Virtus rimarrà ad Asolo fino a mercoledì prossimo 3 settembre, chiudendo il ritiro e questa prima parte della preparazione, sfidando in amichevole la Scaligera Verona, ambiziosa formazione che partecipa al campionato di serie A2 e che sogno il ritorno in serie A.

Intanto da lunedì 1 settembre sia sul circuito Vivaticket che in sede in Virtus, in via dell’Archeggio riprenderà la seconda parte della campagna abbonamenti, con la possibilità per i tifosi bianconeri di sottoscrivere la propria tessera stagionale sia per i confronti in programma al PalaDozza che per quelli previsti alla Virtus Arena.