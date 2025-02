Resta in dubbio. Morgan sempre febbricitante

Virtus in palestra, ieri, alla Porelli. Per rivedere il match di Casale Monferrato e cominciare a fare il punto sul quarto di finale di Coppa Italia, in programma domani alle 20,45 a Torino, contro la tradizionale rivale Olimpia Milano. Né Ante Zizic né tantomeno Will Clyburn potranno recuperare per il confronto. La Virtus sta tenendo monitorata la situazione di Matt Morgan, che ha saltato la gara con Tortona per un attacco febbrile. Ieri il termometro toccava ancora i 38 gradi. Difficile che possa allenarsi oggi e partire con i compagni. Più facile, se alla fine riuscirà a debellare la febbre, che venga caricato in auto domani, per evitare di diventare un possibile contagio per i compagni.