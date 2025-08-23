Riecco Hackett, Taylor e Morgan. La Virtus di Ivanovic riprende forma

Dusko si è già ripreso la sua Virtus. Mancano un paio di giorni dall’inizio della preparazione, con il raduno, in parte aperto anche ai tifosi, in programma per martedì alla Palestra Porelli, ma alla spicciola giocatori e staff bianconeri stanno arrivando man mano in città. Ieri pomeriggio è stata la volta di coach Dusko Ivanovic che è tornato a Bologna pronto a iniziare una nuova stagione con la sua Virtus. Una V nera che, come aveva promesso e annunciato in tempi non sospetti, il suo condottiero ha conquistato il titolo tricolore, in un crescendo rossiniano fino al successo nella decisiva gara 3 del PalaLeonessa del 18 giugno scorso.

Una Virtus che riparte, decisamente ringiovanita, con un gruppo tutto nuovo, ma con alla guida lo stesso condottiero montenegrino. Deciso ma anche comprensivo, duro quando serve ma al tempo stesso generoso verso i suoi ragazzi, Ivanovic è riuscito a creare la giusta alchimia in gruppo che al suo ’ultimo ballo’ ha trovato gli stimoli giusti per portare sotto le Due Torri il diciassettesimo scudetto della storia bianconera.

Da martedì si apre un nuovo ciclo senza Shengelia, Cordinier, Belinelli, Polonara, Clyburn, Zizic, ma con la conferma di tanti protagonista del passato scudetto e con l’arrivo di elementi di grande qualità come Vildoza, Edwards, Smailagic e altri elementi in rampa di lancio. Per Smailagic, finora in raduno con la Serbia e costretto a saltare gli Europei causa un problema al ginocchio, lo si attende a Bologna per essere visitato dello staff medico bianconero e inizierà subito a lavorare per essere pronto per l’inizio della stagione.

Ieri intanto alla Clinica Privata Villalba, partner bianconero, anche Daniel Hackett, Rayon Taylor e Matt Morgan hanno ultimato le proprie visite mediche di controllo. Si avvicina quindi a grandi passi il raduno di martedì, quando la Virtus si ritroverà per il primo allenamento e per i primi test fisici della stagione. Mancheranno ovviamente i quattro moschettieri, Alessandro Pajola, Nicola Akele, Momo Diouf e Saliou Niang impegnati con il gruppo azzurro di Gianmarco Pozzecco. Si avvicina l’inizio della stagione e ovviamente cresce l’attesa e la voglia da parte del pubblico bianconero di rivedere in campo i propri beniamini, carichi dalla vittoria del tricolore e vogliosi di riprendere il cammino dallo stesso punto in cui lo hanno lasciato in una calda serata di metà giugno scorso.

Nazionali permettendo quindi, tutti i bianconeri agli ordini di Ivanovic pronti a seguire il proprio condottiero, compreso quel David McCormack chiamato in questa fase iniziale dove Diouf agli Europei, in attesa di Smailagic e di novità di mercato la Virtus rischiava di iniziare ad allearsi senza un vero centro di ruolo a disposizione.