’RIGANDGO’. La nuova attività: insegna sport ed educa i giovani

Non si ferma mai, Antoine. Da Valencia ha lanciato il progetto RigAndGo. E’ lui stesso a spiegare di che cosa si tratta.

"Credo di aver maturato una certa esperienza nel mondo dei canestri. E di avere anche una buona visione del futuro. E allora lavoro sui giovani". Antoine in sostanza va, gira la Spagna, ma volendo anche la Francia o l’Italia a richiesta.

"Posso fare un giorno, una settimana, dieci giorni. Vado dove mi chiamano. Lavoro sui giovani, ma in questo modo coinvolgo anche gli allenatori, i genitori dei ragazzi che si presentano. Il progetto è semplice: lo sport ha molte sfaccettature. Lo sport educa. Ci vogliono intensità, forza mentale. La capacità di allenarsi e di sacrificarsi. Siccome credo di sapere bene tutti questi aspetti, avendo giocato a lungo, metto a disposizione le mie capacità".

Per chi voglia contattare Antoine c’è un sito dedicato all’iniziativa, ovvero www.rigandgo.com. "Per il momento il sito è solo in francese – sorride con l’inconfondibile accento all’ispettore Clouseau –. Ma ci stiamo lavorando per proporlo anche in inglese, spagnolo e ovviamente inglese".

Se qualche società delle Due Torri, soprattutto a livello giovanile, volesse mettersi nelle mani di uno che, in carriera, ha vinto tutto e non ha mai perso entusiasmo e passione, deve contattare Rigaudeau. Andare a lezione da uno che si chiama ‘Le Roi’ non è roba da tutti i giorni.