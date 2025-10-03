Rigaudeau, tifoso speciale. "Seguo ancora la V nera. I momenti più belli li ho trascorsi a Bologna»

Il nuovo palasport di Valencia, stasera, avrà uno spettatore d’eccezione. Uno che abita a Valencia, che ha giocato per Valencia. Ma ha trascorso i migliori anni della sua vita (agonistica) all’ombra delle Due Torri. Non è spagnolo, ma ha uno spiccato accento francese. E nelle sue movenze, anche se ha lasciato il basket giocato, è sempre regale. Sì, è proprio lui, Antoine Rigaudeau che con la maglia della Virtus ha vinto due scudetti, altrettante Euroleghe e tre Coppe Italia.

Antoine, lei ci sarà, giusto?

"Ovvio. Abito a Valencia e sono curioso di vedere la nuova arena che hanno appena finito".

Per chi farà il tifo?

"Per nessuno".

Sicuro?

"Certo. Da quando ho smesso di giocare, continuo a seguire la pallacanestro. E faccio il tifo per vedere giocare bene. E sono felice se vince chi ha meritato di ottenere tale risultato. Detto questo…".

Dica?

"Beh, la Virtus resta nel mio cuore. La Virtus e Bologna. Non posso dimenticare che i miei due figli, che adesso sono grandi, sono nati proprio in Italia, quando indossavo una maglia con la V nera sul petto. E poi gli anni bolognesi sono stati i migliori della mia carriera".

Ricorda la prima volta a Bologna?

"Quando ancora giocavo in Francia?".

Esatto.

"Come potrei dimenticarla".

Già, 34 punti. Sedici dei quali nel supplementare. Tutti i punti del Pau.

"Sedici? Sicuro? Mi pareva fossero 17".

Che le disse il coach prima dell’overtime?

"Che dovevo prendermi le mie responsabilità. Credo di averlo fatto bene".

Sedici o 17, tanti comunque. Marcato da Coldebella, per di più.

"Bologna e la Virtus hanno sempre avuto una tradizione di difensori eccellenti".

Con lei quella sera era impossibile difendere. I tifosi si innamorarono di lei.

"Mah, secondo me quella volta non mi amarono particolarmente. In fondo ero un avversario. Forse si sono ricreduti negli anni successivi. Quando giocavamo a Casalecchio".

E lì, nel 2002, ci fu la celebre invasione di campo. E lei che, salito sul tavolo dei giudici di campo, prese il microfono.

"E’ qualcosa che resta dentro di me. Non c’era in palio nulla, quella sera, se non i due punti. Ma quella storia è qualcosa che mi porto dietro come una medaglia. Un momento del quale sono orgoglioso".

Madrigali aveva esonerato Messina. Piazza in rivolta: lei convinse i tifosi a liberare il parquet.

"Parlai con buon senso, credo. Dissi che giocatori, allenatori, presidenti passano. Ma i tifosi restano. E quando torno a Bologna me ne rendo conto. I tifosi ci sono sempre".

Quali partite ricorda?

"Tante. E’ stato il momento più bello della mia carriera. Abbiamo vinto tanto, insieme. La prima Eurolega, poi la seconda. E i derby con la Fortitudo".

Basile la metteva in difficoltà?

"Per me la pallacanestro è un gioco collettivo. Se ero in difficoltà era l’Aquila che mi metteva in quelle condizioni. Non mi piace fare nomi".

Sei anni a Bologna.

"Tante storie. Tanti compagni e tanti amici con i quali mi sento ancora".

A chi è più legato?

"Fa parte della mia sfera privata. Ce ne sono tanti, li porto dentro di me. Ma a Bologna sono stato davvero bene".

Lei è il più grande francese mai passato in Virtus?

"Non lo so. Ma questa è una domanda alla quale devono rispondere i tifosi, i giornalisti. Posso solo dire che, nei sei anni in cui sono rimasto a Bologna, ho sempre dato il massimo per la Virtus e per il popolo bianconero".

Non si sbilancia e allora lo diciamo noi: lei è il più grande. Anche di Cordinier. Ha mai dato consigli a Isaia?

"No. Ci siamo visti, ci siamo parlati. Ma non ho una confidenza tale da dargli suggerimenti".

La Virtus attuale?

"Non ho ancora visto molte partite. So che ha ingaggiato Edwards, che l’anno scorso era al Bayern".

Ed è stato il capocannoniere.

"Ha tanti punti nelle mani. E’ importante. Risolverà tanti problemi".

Valencia-Virtus, chi vince?

"Intanto diciamo che vedo equilibrio. Poi è chiaro che Valencia gioca in casa. E che è reduce da una Supercoppa vinta. La spinta ce l’avrà tutta. Ma anche la Virtus non scherza".