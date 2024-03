Rimpianto Virtus Una ripresa da dimenticare

OLYMPIACOS PIREO

74

VIRTUS BOLOGNA

69

OLYMPIACOS PIREO: Williams-Goss 6, Wright 4, Canaan 12, Lountzis, Mitrou-Long, Fall 11, Papanikolaou 16, Brazdeikis 2, Peters 8, Petrusev 7, Sikma ne, McKissic 8. All. Bartzokas.

SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier, Lundberg 6, Belinelli 10, Pajola 6, Dobric 5, Shengelia 15, Hackett 10, Mickey 7, Polonara ne, Zizic 4, Dunston 2, Abass 4. All. Banchi.

Arbitri: Rocha, Perez, Petek.

Note: parziali 21-22; 37-46; 57-51. Tiri da due: Olympiacos Pireo 17/31; Virtus Bologna 18/39. Tiri da tre: 8/20; 7/24. Tiri liberi: 16/29; 12/15. Rimbalzi: 38; 32.

A causa di un terzo quarto offensivamente disastroso la Virtus incassa una sconfitta dalle conseguenze pesanti dal punto di vista della classifica essendo agganciata proprio dall’Olympiacos e dal Fenerbahce che ha violato il campo della capolista Real Madrid. La Segafredo fa tutto la perfezione fino al 40“ dalla fine del secondo quarto quando grazie a una tripla di Daniel Hackett si porta sul +12 (34-46) poi la pausa ha un effetto nella testa delle due formazioni con i padroni di casa che si svegliano e chiudono un parziale di 16-0. Dall’altra parte in questo terzo periodo saranno solo 5 i punti realizzati e il fatto che ci sia solo un canestro dal campo e tre liberi dà l’idea di quanto poco siano chiare le idee dei bianconeri. Nell’ultimo quarto la V nera, invece, cerca di restare aggrappata alla partita, ma qualche fischiata al limite tra l’incomprensibile e il casalingo e un serbatoio che sembra non avere più benzina, a 7’ dal termine i Reds vanno sul + 10 (63-53).

Altre Virtus sarebbero state in grado di ribaltare questa situazione, mentre quella di ieri sera continua a subire le iniziative avversarie senza colpo ferire. Il motivo è molto semplice, se nelle altre squadre le seconde linee in questa fase della stagione sono un valore aggiunto, nel roster bolognese, invece, non sono cresciute più di tanto e ora che i senatori non sono più così brillanti i risultati stanno subendo una flessione. Con 3’26“ una tripla di McKissic fissa il punteggio sul 68-57 e poi si c’è un parziale di 7-1 di marca bianconera. Resta un minuto e prima fa canestro Williams-Goss a cui risponde subito Alessandro Pajola con una tripla. A quel punto sono 4 le lunghezze di vantaggio dell’Olympiacos (71-64) e solo 35“ dal suono dell’ultima sirena. Time-out di Bartzokas e poi c’è la tripla di Peters che vale la partita.