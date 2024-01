Ripartenza La Virtus ritrova fiducia e gioco

VIRTUS

103

NEW BASKET BRINDISI

76

VIRTUS : Cordinier 7, Lundberg 16, Belinelli 16, Pajola 12, Mascolo 11, Hackett 6, Menalo, Mickey 9, Polonara 7, Zizic 9, Dunston 4, Abass 6. All. Banchi.

NEW BASKET BRIDINSI: Morris 15, Jackson 4, Malaventura ne, Laquintana, Snned 18, Laszewaki 3, Rismaa, Seck ne, Lombardi 1, Bartley 21, Johnson 6, Bayehe 8. All. Sakota.

Arbitri: Attard, Baldini, Patti.

Note: parziali 35-19; 58-36; 78-53. Tiri da due: Bologna 21/37; Brindisi 20/40. Tiri da tre: 15/27; 8/23. Tiri liberi: 16/26; 12/14. Rimbalzi: 38; 26.

Torna il sorriso sul viso della Segafredo con i bianconeri che mettono in tasca i due punti legati ad una partita senza storia. Non c’è Toko Shengelia, ai box fino alla prossima settimana per sistemare i diversi acciacchi fisici legati al fatto che dall’inizio della stagione non si era mai fermato. Sia nella gara di Belgrado contro il Maccabi sia in quella di Istanbul con l’Efes il lungo georgiano aveva dato il suo assenso per giocare sul dolore, ma vista la qualità delle sue prestazioni e il trascinarsi delle diverse noie fisiche, alla fine si è arrivati alla decisione di fermarlo almeno fino alla trasferta di giovedì 25 gennaio contro il Fenerbahce. Non c’è neppure Rihards Lomazs che è dovuto tornare in Lettonia a causa di un lutto familiare. A questi due si aggiunge l’indisponibilità già prevista di Ognjen Dobric e visto che in ogni gara bisogna tenerne in borghese almeno tre, Luca Banchi aveva già compilata la lista di quelli da mandare a referto. Parlare di una gara che vede i padroni di casa sul +31 (56-25) sembrerebbe una operazione inutile e l’impressione è confermata dal fatto che il terzo quarto si chiude con il punteggio di 78-53 a preludio del massimo vantaggio bolognese che arriverà sul 98-64.

La V nera interrompe così una striscia negativa lunga tre sconfitte consecutive, al termine di un incontro che è servito anche per allenare la squadra in previsione della gara contro i francesi. La Segafredo non potrà contare su quello che fino a qui è stato il suo miglior giocatore, ma potrà comunque fare affidamento sul suo pubblico che ha continuato ad applaudire e a cantare anche se Brindisi non opponeva nessuna resistenza e lo spettacolo sportivo non sia stato combattuto. Un sostegno non scontato e che dà l’idea di quanto i tifosi vogliano uscire insieme alla squadra da quello che, fino a domenica, era il primo momento di difficoltà lungo la stagione. In sostanza quello di ieri sera è stato un brodino convincente in attesa di avversari di maggiore calibro.