Saliou: "Un giorno giocherò negli States se saprò meritarli». Niang dribbla la Nba: "Ora c’è solo la V nera»

Tutti lo aspettano al varco. Perché è stato scelto, al secondo giro, dai Cavs che furono di LeBron James e perché, agli Europei, è decollato. Saliou Niang, classe 2004, che conosce bene Bologna, è un ragazzo con la testa sulle spalle. Di Nba parlerà più avanti. O meglio, l’affronterà in prima persona quando avrà dimostrato – e ha tutte le caratteristiche giuste – per essere un fattore importante in Eurolega. Anche Saliou si è concesso ai microfoni al Savoia Hotel.

"Sono molto contento di essere qui, giocare in Eurolega era uno dei miei sogni da quando ero piccolo e non vedo l’ora di iniziare. Era un mio obiettivo e farlo con la maglia della Virtus mi rende ancora più felice: sono pronto a continuare il mio percorso di crescita e voglio farlo qui alla Virtus. All’Europeo ho sentito vicinanza e sostegno. E’ stata una bella esperienza da cui esco migliorato e più entusiasta".

Punti di forza e punti deboli per un giocatore che impressiona per la capacità che ha di apprendere quanto gli viene proposto dai tecnici. "Ora mi sento più tranquillo e più sciolto quando sono in campo. Quando è così le cose vengono meglio. I fondamentali vanno sempre migliorati. E devo farlo sul tiro".

Dalla Nazionale, al Poz a Ivanovic. "I miei compagni Virtus in azzurro mi hanno raccontato tanto dell’ambiente e di come si lavora. Sono fantastici come compagni di squadra, mi hanno aiutato tanto ad integrarmi già in Nazionale e anche in Virtus adesso lo stanno già facendo. Da Pozzecco e Ivanovic? Sono allenatori diversi, passare dall’uno all’altro aiuta molto, ti prepari a tutto. Qua c’è una grande tifoseria. La Nba? Non ci penso. Verrà di conseguenza, se saprò meritarla".

Ora c’è solo la V nera.

a. gal.