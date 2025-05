Semifinali di basket, Virtus batte Milano per un punto

Bologna, 31 maggio 2025 – Sfida delle mille emozioni alla Segafredo Arena, dove la Virtus di Dusko Ivanovic batte, in un palpitante finale di match l’Armani Milano e fa sua gara 1 di semifinale playoff.

Il solito straordinario Shengelia, i punti di Clyburn, ma in generale la combattività della squadra regalano alla Virtus il successo, anche se una citazione di merito va sicuramente in più per un eccellente Nicola Akele, meritevole al pari del decisivo Shengelia, di migliore in campo.

1-0, ma serie ancora tutta da vivere e da vedere a cominciare da gara 2, in programma lunedì sera alle 20.45 sempre alla Segafredo Arena.

Inizio di sfida equilibrato, con Milano che tende a rallentare i ritmi di gioco e la Virtus che invece punta a velocizzare le sue azioni spingendo in contropiede. Il primo allungo è proprio delle V Nere che al 5’ sono avanti 11-6 con Messina costretto a chiamare tempi, sotto i colpi di Clyburn e di un eccellente Akele che mette grande energia sui due lati del campo.

La sfida è da subito intensa, dura, con la Virtus che man mano prova a scavare il solco grazie ad una difesa che non concede nulla all’Armani. L'11-2 bianconero porta la Virtus avanti 17-8 all’8’. Gli ultimi 2’ sono invece tutti di marca biancorossa con Milano che riduce il gap di distacco sul 17-15 all’11’.

Messina e Ivanovic continuano nella loro sfida a scacchi con mossa e contro mossa. La tripla di Ricci porta Milano avanti per la prima volta sul 17-18. E’ un momento di difficoltà per la Virtus sotto 17-20 dopo il canestro di Diop, con Ivanovic costretto a chiedere tempo.

Sul 17-22, dopo un break di 0-14 per l’Armani, Cordiner prova sbloccare i bianconeri dall’impasse, ma la Virtus proprio non riesce a sbloccarsi. Sono Clyburn e Diouf a provare a sbloccare i bianconeri riportando a -2 27-29 la V nere finita anche a -7. Alla tripla di Morgan risponde ancora Mirotic per il 30-33 con cui si va all’intervallo.

La Virtus inizia la ripresa con grande energia: la presenza di Akele, Diouf e Hackett ribaltano il punteggio sul 34-33. Sono due triple di fila di Shengelia a riportare, al 29’ la Virtus avanti 49-48, mentre la tripla a fil di sirena di Morgan vale il 52-51 con cui si chiude la terza frazione di gioco.

E’ ancora sull’asse Margan-Shengelia che la Virtus prova a scappare ad inizio ultima frazione di gioco, sul 56-51, ma la sfida rimane sempre in sostanziale equilibrio con nessuna delle due squadre che riesce mai a staccare l’avversaria basti pensare che il massimo vantaggio del confronto è il 17-9 del primo quarto. E’ un continuo botta e risposta a 2’30” dalla fine è perfetta parità sul 62-62.

Brooks e Mirotic lanciano avanti Milano 64-67. Shengelia segna il -1, la Virtus si affida al fallo sistematico, Leday sbagli 2 liberi e dall’altra parte ancora il guerriero georgiano segna il sorpasso bianconero a 7-2” dalla fine.

La sfida si decide all’ultima azione. Milano ha con Mirotic l’occasione di chiuderla, ma la difesa della Virtus lo costringe all’errore per il tripudio della Segafredo Arena. Lunedì si ritorna in campo per gara 2, mentre domani sera a Trapani, con Brescia in vantaggio 0-1 nella serie, si gioca la seconda sfida tra Shark e Germani.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 68 – ARMANI MILANO 67

SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 2, Clyburn 13, Cordinier 7, Akele 10, Diouf 10; Pajola, Morgan 8, Shengelia 18, Zizic, Taylor, Polonara; Belinelli ne. All. Ivanovic.

ARMANI MILANO: Mannion 2, Bolmaro 5, Shields 14, Mirotic 12, Leday 5; Causer 5, Brooks 9, Ricci 3, Flaccadori 10, Diop 2, Tonut ne, Caruso ne. All. Messina.

Arbitri: B. Attard, Bartoli, Grigioni. Note: parziali 17-13, 30-33, 52-51. Tiri da due: Virtus 22/36; Milano /22/37. Tiri da tre: 5/27; 6/22. Tiri liberi: 9/9 ; 5/8. Rimbalzi: 40; 27.