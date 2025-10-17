Senza sosta Virtus, altro esame di francese

Reduce dalla splendida notte del PalaDozza e dalla turbolenta vicenda Vildoza, a meno di 48 ore dalla vittoria con Monaco, la Virtus si appresta a tornare in campo per affrontare, questa sera alle 20, all’Astroballe di Villeurbanne l’Asvel. Riuscire a trovare la giusta concentrazione, lasciandosi alle spalle tutto quel che è extracampo, e recuperare energie fisiche e mentali, sarà fondamentale per cercare, dopo i successi interni con Real Madrid e Monaco, la prima vittoria lontano dal fortino del PalaDozza. "Dopo una partita fisica e intensa come quella contro Monaco dovremo riproporre la stessa qualità e intensità difensiva e la medesima energia in attacco, dato che andremo a giocare contro una delle migliori squadre a livello fisico di questa Eurolega – conferma coach Dusko Ivanovic – L’Asvel è una squadra molto fisica che corre molto bene. Inoltre, specialmente in casa è una di quelle squadre che riesce a esprimersi al meglio, grazie alla propria energia e capacità di controllare il gioco". Asvel nonostante un bilancio, nelle prime 4 giornate di campionato, di 1 vittoria e 3 sconfitte, è un’avversaria decisamente temibile, come sottolinea alla vigilia del confronto anche Alen Smailagic.

"Ci aspetta una bella partita contro l’Asvel. Loro hanno appena perso contro il Panathinaikos fuori casa. Quello che è certo è che sono forti: giocano bene e noi dovremo correre per tenere il loro ritmo – conferma il lungo serbo – Fanno del sistema in transizione un punto di forza, così come la qualità nel tiro da tre. Sarà necessario essere bravi nel contenerli, anche perché sappiamo chi tenere d’occhio con maggiore attenzione. Noi da parte nostra sappiamo che dovremo lottare per portarla a casa". Servirà una prova difensiva come quella offerta contro il Monaco, a conferma di come la squadra stia crescendo anche dal punto di vista difensivo.

Se in attacco il "risolutore" rimane Carsen Edwards, giocatore che segna ma che sa fare segnare anche i compagni di squadra, gli assist sfornati a partita sono una conferma, è in difesa che la Virtus ha aumentato, e di molto, il suo rendimento nell’ultima sfida. Tanta pressione e difese asfissianti sono state decisive nel successo con Monaco, dove la Virtus ha vinto giocando a ritmi alti, ma riuscendo a gestire a suo piacimento i momenti del confronto, con un eccellente prova di Daniel Hackett, esperienza e qualità, la solita regia di capitan Alessandro Pajola, ma trovando energia e freschezza anche sottocanestro da un elemento come Aliou Diarra che, al netto di qualche errore di troppo, sta crescendo.

Direzione di gara affidata a Sreten Radovic, Tomasz Trawicki, Marko Juras. Radio e tv: diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e radio su Nettuno Bologna Uno.