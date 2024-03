Serie A: tornati dal Pireo, i bianconeri subito in palestra per preparare il big match di domani. Arriva Milano: vietato sbagliare

Atterrata a Bologna nella tarda mattinata di ieri, la Virtus si è subito allenata alla palestra Porelli. Domani alla Segafredo Arena arriva Milano e sebbene questo sia un impegno di campionato e non di Eurolega si tratta comunque di una gara delicata sia perché è la riedizione delle ultime tre serie di finale scudetto sia per le ruggini che si sono accumulate durante queste sfide. A questi due aspetti si aggiungono anche ragioni di classifica con le due squadre che hanno gli stessi punti e che fanno parte di un gruppo di formazioni che vanno dal secondo al quarto posto. In altre parole chi vince può iniziare una corsa verso la prima posizione, attualmente occupata da Brescia che ha una vittoria in più rispetto alle inseguitrici, mentre chi perde deve poi confidare nelle disgrazie altrui per migliorare un quarto posto che non è proprio il massimo quando si parla di griglia playoff. I due club stanno vivendo momenti opposti con l’Olimpia che ormai si considera fuori dai giochi dell’Eurolega e, quindi, punta tutto sullo scudetto per non chiudere a bocca asciutta questa stagione, mentre Bologna è più concentrata sulla massima competizione continentale, dove arrivare nei playoff alzerebbe le sue quotazioni di ottenere una licenza pluriennale, ma davanti al suo pubblico non può permettersi brutte figure soprattutto quando l’avversario si chiama Milano.

Il derby d’Italia non è mai banale, anche se il pubblico bianconero ha riempito l’Arena per la gara di venerdì sera contro il Real Madrid, lasciando ancora qualche spazio vuoto per quella di domani, a dimostrazione di come sia al momento vissuto come più entusiasmante il cammino continentale.

Si gioca con le regole del campionato, per cui ci vogliono sei giocatori di formazione italiana a referto e in questo la pattuglia italiana dei bianconeri sembra essere più consolidata dato che dal capitano Marco Belinelli ad Alessandro Pajola passando per Daniel Hackett e Achille Polonara sono certi di vestire la maglia virtussina anche nella prossima stagione, mentre dall’altra parte giocatori del calibro di Nic Melli sono in scadenza.

Massimo Selleri