Serie A1 donne. Difesa e contropiede: la V nera di Vincent si prende la rivincita con San Martino

VIRTUS

78

SAN MARTINO DI LUPARI

48

SEGAFREDO : Pasa 5, Dojkic 13, Zandalasini 8, Rupert 4, Cox 13, Peters 8, Barberis 7, Andrè 7, Orsili 2, Consolini 8, Del Pero 3. All. Vincent.

SAN MARTINO DI LUPARI: D’Alie 6, Conte, Turcinovic 23, Soule 10, Vente 1, Guarise 4, Russo 4, Arado, Tau ne, Pilatone ne, Diakhoumpa ne, Kostowicz ne. All. Piazza.

Arbitri: Bartoli, Coraggio, Giunta.

Note: parziali 17-15, 38-23, 57-35.

Un secondo quarto praticamente perfetto permette alla Virtus di battere San Martino, vendicare il ko dell’andata e cosa ancora più importante, di consolidare il secondo posto che sarà probabilmente deciso nello scontro diretto con Schio in programma l’11 marzo alla Segafredo Arena.

In Fiera la sfida con San Martino vive di break e contro break iniziale ma poi ha un solo padrone, con la Virtus che dominano senza affanni. Una prova corale eccellente per la V nera, con tutte e 11 le giocatrici in campo per almeno 10’ e tutte a segno.

Ottima la difesa che ha concesso appena 48 punti alle rivali e molto bene Louren Cox che ha chiuso la sfida in doppia-doppia con 13 punti e 10 rimbalzi. Pronti-via e le bianconere partono fortissimo portandosi avanti 8-0, le lupe pian piano tornano in partita e impattano sul 10-10 al 5’. Si abbassano le percentuali e il confronto rimane sul filo dell’equilibrio fino al primo pit-stop.

A inizio della seconda frazione la formazione di Pierre Vincent alza la pressione in difesa, trova buoni conclusioni in attacco e infila il break di 13-0 che decide il confronto, doppiando San Martino sul 30-15 al 15’. Da lì in poi non c’è più partita, con le giallonere venete che nel secondo parziale provano a tornare in partita, ma il punteggio non si schioda dal +15 bianconero con cui si va al riposo. Il margine si dilata a dismisura nella ripresa.

Le altre gare: Brixia-Milano 68-54, Sassari-Ragusa 71-76, Venezia-Faenza 91-78, Geas Sesto San Giovanni-Battipaglia 82-55, Roma-Schio (rinviata).

La classifica: Venezia 32; Virtus Bologna 28; Schio 26; Sesto San Giovanni 24; Campobasso 22; Ragusa 18; San Martino 16; Roma, Sassari e Brixia 12; Faenza 8, Milano 4, Battipaglia 0.

Filippo Mazzoni