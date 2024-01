Serie A1 donne: ore 18 a Ragusa. Scottate dalla sconfitta in Coppa Italia, che le ha escluse dalla final four, Zandalasini e compagne cercano i due punti. V nera in Sicilia: è il momento dell’operazione riscatto

Una vendetta da gustare subito senza lasciare occasione di freddare. E’ passata appena una settimana, dall’amara sconfitta interna della Segafredo Arena di Coppa Italia, e la Virtus ha subito l’occasione di restituire il favore a Ragusa.

Alle 18, al PalaMinardi di Ragusa e in diretta su Lbf TV, le bianconere sfidano la Passalacqua padrona di casa. Lasciata alle spalle l’amarezza dall’eliminazione della Coppa Italia, Cecilia Zandalasini e compagne hanno provato a cambiare subito marcia, e lo hanno fatto battendo in Eurolega le francesi del Villeneuve d’Ascq. Quest’oggi a Ragusa, le bianconere hanno la ghiotta occasione di iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno e il 2024 in campionato.

"Veniamo da una bella vittoria contro Villeneuve d’Ascq, che è stata una buona reazione rispetto alla partita contro Ragusa, la prima dell’anno, in cui abbiamo faticato particolarmente in difesa – conferma coach Pierre Vincent –. Non ci siamo adattate e abbiamo sofferto, dobbiamo alzare il nostro livello difensivo. La partita contro Ragusa sarà totalmente opposta rispetto a quella con Villeneuve, nella quale Pasa ha segnato 24 punti, perché loro difendono intensamente sotto canestro. Dobbiamo eseguire le nostre soluzioni in attacco e in difesa, oltre che alzare il nostro livello di aggressività".

Sfida importante per il morale e per la classifica delle bianconere che lasciatasi alle spalle un dicembre difficile e l’amara delusione di Coppa Italia, sta provando a girare pagine e cambiare marcia sia in Eurolega dove è ritornata prepotentemente in corsa per un posto ai playoff, che in campionato dove attualmente terza si trova a -2 da Schio e dalla seconda piazza.

L’unica squadra al momento irraggiungibile sembra essere in effetti Venezia, capolista a punteggio pieno con un rotondo 12 su 12. Con l’inizio del girone di ritorno l’assalto alla testa può iniziare, specie le bianconere torneranno ad avere, finalmente, a disposizione anche Ivana Dojkic. Direzione di Ragusa-Virtus affidata a Boscolo, Centonza, Frosolini.

Le altre gare: Battipaglia-Venezia, Sassari-Campobasso, Milano-San Martino di Lupari, Geas Sesto San Giovanni-Schio, Faenza-Brixia. Riposa: Roma.

La classifica: Venezia 24; Schio 20; Virtus Bologna e Campobasso 18; Geas Sesto San Giovanni, Ragusa e San Martino di Lupari 14; Sassari 12; Brixia e Roma 8; Faenza 4; Milano 2; Battipaglia 0.

Filippo Mazzoni