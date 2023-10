Shengelia, Cordinier e Banchi. La Virtus vola con i suoi tre assi

Seconda in Eurolega e imbattuta in campionato. La Virtus uscita dal mercato doveva essere più debole rispetto a quella passata, ma al momento i risultati stanno smentendo questa previsione e dicono che questa squadra dallo spirito più operaio, ma con più equilibrio, si sta facendo rispettare dando l’idea che tutto questo non sia un fuoco di paglia. Tre i fattori che stanno rendendo vincente questa Segafredo. Il primo è lo stato di forma praticamente perfetto di Shengelia, la cui leadership sembra essere superiore rispetto a quella degli altri senatori, il secondo è l’impatto che Cordinier sta avendo. Con la sua energia il francese riesce a fare la differenza sia in attacco che in difesa e anche in questo caso bisogna dire che tutto questo dipende da una condizione fisica ottimale. Il terzo aspetto che sta dando una marcia in più ai bianconeri è l’approccio con cui Banchi è entrato in un ambiente complesso come quello virtussino. Il club ha aspettative molto alte e per difendere il suo operato è pronta a fare a scelte impopolari, come i saluti a Sale Djordjevic dopo aver vinto lo scudetto o l’esonero di Sergio Scariolo a stagione non ancora iniziata. I tifosi si aspettano passi in avanti rispetto all’anno scorso vista la consistenza della proprietà e la squadra non è così facile da gestire. Giocatori del calibro di Belinelli e di Hackett non accettano la relazione che vede un diretto collegamento tra l’appendere le scarpe al chiodo e la carta di identità ed è su questo che probabilmente si è creata una frattura con lo staff tecnico precedente.

Al momento i due hanno dimostrato di poter essere delle prime punte in questo gruppo e su questo Banchi ha avuto il merito di mettersi a lavorare con loro per migliorarli nonostante l’età e la carriera. Domani la Virtus scenderà in campo a Napoli per un impegno da prendere con le molle dato sul campo partenopeo Milano è già caduta. Nei dodici, Mascolo e Leo Menalo.

Le altre gare: Brescia-Trento 82-90, Sassari-Tortona 74-94. Oggi: Scafati-Cremona, Milano-Pesaro, Brindisi-Pistoia, Venezia-Varese, Reggio Emilia-Treviso.

La classifica: Virtus Bologna, Brescia, Trento e Venezia 8; Napoli, Milano, Tortona e Reggio Emilia 6; Scafati 4; Cremona, Pesaro, Varese e Sassari 2; Pistoia, Treviso e Brindisi 0.