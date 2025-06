Shengelia guida la vittoria con una prestazione mostruosa, Morgan glaciale ai liberi

Taylor 6,5 (in 16’ 1/3 da due, un recupero, 3 assist). Non brilla come in altre occasioni. Ma non molla mai e con un recupero indica la via. Dusko si fida delle zingarate del suo folletto. E fa bene.

Hackett 7 (in 26’ 2/4 da due, 0/1 da tre, 3 rimbalzi, una stoppata subita, 2 assist). La sua difesa su Della Valle è da manuale della pallacanestro. Un Daniel così non si era mai visto, per ferocia (agonistica) e determinazione nemmeno nel suo primo anno bianconero. Se poi trovasse qualche canestro in più...

Cordinier 7 (in 24’ 1/5 da due, 0/1 da tre, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, un recupero, 3 assist). Inizia così così, ma la decide lui, con un salto che salva il pallone del potenziale +3 (poi trasformato da Morgan) e firma pure l’ultimo recupero. Destinato a crescere ancora.

Shengelia 8 (in 29’ 12/14 da due, 0/2 da tre, 5/5 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 3 recuperi, 2 assist). Un primo quarto che, in proiezione, gli dava 52 punti potenziali. Mostruoso. E’ davvero un uomo in missione.

Zizic 7 (in 19’ 4/5 da due, 1/2 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa). Contro un altro centro vecchia scuola si dimostra utile. Dusko lo cavalca a lungo rispetto agli ultimi standard.

Pajola 7 (in 25’ 2/5 da tre, 7 rimbalzi, una stoppata, una persa, un recupero, 4 assist). Due triple importanti. E poi la solita applicazione. Benedetto ragazzo.

Akele 7 (in 13’ 1/1 da due). Le cifre non dicono quell’energia che Nicola produce. E se sta in campo senza far sentire l’assenza di Toko…

Belinelli 7 (in 5’ 1/1 da due, 2/2 ai liberi, una persa). Due colpi da maestro in apertura. Poi panchina. Ma ci sarà bisogno di lui.

Diouf 7 (in 19’ 4/7 da due, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, un recupero, 3 assist). Litiga verbalmente con Taylor per uno schema forse eseguito male. Se un cinno si lamenta con il proprio play o è viziato, oppure ha tanta personalità. La seconda che abbiamo scritto.

Morgan 7,5 (in 23’ 1/3 da due, 2/5 da tre, 11/11 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, un assist). Si accende nel momento in cui la squadra ha bisogno da lui. Una tripla fondamentale e poi glaciale dalla lunetta.

a. gal.