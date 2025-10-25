Soddisfatto il coach: "Complimenti ai miei ragazzi, sono stati bravi contro una grande squadra». Ivanovic: "La partita più completa. Possiamo giocare sempre meglio»

Il solito realismo di Dusko Ivanovic. Lo potremmo definire come il Duskismo, una filosofia che non si esalta troppo per le vittorie, spinge a lavorare e a cercare di migliorare anche al termine di una giornata quasi perfetta. "Possiamo giocare sempre meglio, la perfezione non esiste, ma abbiamo giocato abbastanza bene per vincere".

Chiare le parole del coach. "Complimenti ai miei ragazzi sono stati bravissimi, forse è stata la partita più completa da inizio stagione. Abbiamo giocato contro una grande squadra come il Panathinaikos, mantenendo per 40’ il focus sulla partita, ottimi in difesa e bene in attacco". Grande protagonista della sfida, con 7 punti altrettanti assist e 10 rimbalzi e 21 di valutazione, il migliore del confronto, Alessandro Pajola. "Ottima prestazione, volevamo rifarci dopo il ko con Cremona – conferma il capitano –. In casa dobbiamo creare la nostra fortezza, oggi lo abbiamo fatto, ma dobbiamo cercare di riuscire a farlo sempre".

Momento importante nel terzo quarto dopo i 4 liberi sbagliati, antisportivo a Nunn e doppio tecnico ad Ataman, arriva la tripla di Edwards. "Campioni come Edwards cambiano l’inerzia della sfida, sappiamo quale che è la nostra forza, dobbiamo essere bravi su tutti i 40’. Real, Monaco e adesso Panathinaikos, 3 grandi battute? Significa tanto, vuol dire che possiamo battere tutti, ma attenzione possiamo anche cedere a chiunque, dipende tutto dall’energia che ci mettiamo".

Filippo Mazzoni