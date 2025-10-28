Acquista il giornale
Sogno Una Virtus pronta a spiccare il volo

Eurolega: alle 19 sfida lo Zalgiris a Kaunas e coach Ivanovic insegue la seconda vittoria in trasferta: "Ci aspetta un match tosto"

di FILIPPO MAZZONI
28 ottobre 2025
Il playmaker americano Brandon Taylor, 31 anni, nel successo contro Sassari

Torna Saliou Niang. E questa è la prima buona notizia per una Virtus che, modello Nba, si appresta a girare l’Europa e l’Italia. Oggi Kaunas, giovedì Monaco di Baviera, sabato Trento. Finita qui? Macché, martedì prossimo trasferta di campionato a Varese, seguita, due giorni dopo, dal volo a Vitoria, in Spagna. Cinque trasferte di fila, prima di rientrare a Bologna e al PalaDozza. In casa, a parte la sfida con Cremona, la Virtus ha sempre trovato la spinta per alzare l’asticella. Adesso bisogna farlo nel formato export e non sarà semplice. Anche se il ritorno di Niang (che non sarà al top) garantisce freschezza, atletismo e verticalità. Oggi – palla a due alle 19 – ci saranno Luca Vildoza e Karim Jallow che domenica hanno tirato il fiato. Così, l’unico indisponibile, resta Abramo Canka. Virtus a Kaunas con una classifica che fa girare la testa. Perché le vittorie-imprese con Real Madrid, Monaco e Panathinaikos hanno messo la V nera in condizione di occupare la seconda piazza (in compagnia) alle spalle dell’Hapoel Tel Aviv.

La Virtus non è stata costruita per questa Eurolega, ma per portare avanti un progetto triennale. Certo che conquistare un successo, tra oggi e giovedì, potrebbe consentire alla V nera di restare al top.

Kaunas è una tappa indigesta da alcune stagioni, ma la Virtus di Ivanovic ci ha abituato a prestazioni sopra le righe. Lo Zalgiris resta uno dei club di prima fascia, in un impianto da favola.

A fare da apripista, oggi, ci sarà Alen Smailagic, il migliore domenica contro Sassari. Il lungo serbo, che lo scorso anno ha giocato in Lituania, sta crescendo. Tira da tre e apre il campo, come piace a Dusko, e ci mette la tecnica e il temperamento per sopperire all’eventuale gap di centimetri. Sarà lui, Alen, a spiegare ai compagni i punti deboli di Kaunas. Che forse, tanto deboli non sono, a giudicare dalla valutazione del tecnico montenegrino.

"Ogni volta che si va a Kaunas – racconta Dusko Ivanovic – l’avversario sa che lo aspetterà una partita difficile. Lo Zalgiris è una squadra molto forte e combattiva che, quest’anno, fa dell’aggressività e dell’ambizione una vera e propria arma. Ci aspetta una partita tosta". Le altre parole spettano al jolly bianconero, Brandon Taylor. Stazza minuta, ma rapidità di mani e di gambe. Taylor non ha paura di nessuno, nemmeno dei pregiudizi. C’era chi pensava che non avrebbe portato nulla alla Virtus. Ed è arrivato lo scudetto. C’è chi pensa, tuttora, che non sia abbastanza per l’Eurolega. Brandon continua a correre. Anche se, per lui, ora, non è facile entrare al posto di un Alessandro Pajola che è tra i migliori interpreti europei del ruolo. "Lo Zalgiris – racconta il trentunenne playmaker – è una squadra dura da affrontare, soprattutto in casa dove in pochi riescono a uscire vincitori. E’ una squadra talentuosa che riesce a esprimersi al meglio quando gioca in casa, dove propone il massimo della propria energia e del proprio animo combattivo". Arbitrano Peruga, Pastusiak e Silva. Diretta garantita da Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

