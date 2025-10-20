Sorpresa al PalaDozza, Virtus schiantata da Cremona e primo ko

Bologna, 20 ottobre 2025 – La Virtus cade rovinosamente al PalaDozza al termine di una sfida pazza e inimmaginabile alla vigilia. Reduce dal tris di successi con Udine, Monaco e Asvel, la formazione di Dusko Ivanovic cade incredibilmente 68-86 di fronte a Cremona, dopo un buon inizio di partita con primo quarto di equilibrio e l’allungo bianconero di 7-0 ad inizio seconda frazione di gioco. Avanti 30-21 la Virtus si ferma completamente subendo un parziale di 0-28 tra seconda e inizio terza frazione di gioco da l’inerzia definitiva al match non segnando per oltre 10’.

Una Virtus svuotata di energia che commette la solita caterva di palle perse e che subisce il gioco dinamico e in velocità di una Cremona che trova continuità nel suo attacco, specie dalla lunga distanza. Parterre d’eccezione per il confronto con la Vanoli con la presenza anche di Claudio Fenucci e Joey Saputo seduti a bordo campo, in un atmosfera ancora una volta da tutto esaurito.

Fronte organico, con 2 stranieri da lasciare in tribuna, stavolta Ivanovic decide di concedere un turno di riposo a Alen Smailagic e Matt Morgan, risparmiandoli in vista dei prossimi appuntamenti. Inizio di confronto equilibrato, come del resto si conferma tutta la prima frazione di gioco in cui man mano Alessandro Pajola e compagni prendono in mano il confronto, ma con Cremona che risponde con il tiro dalla lunga distanza e sfruttando le palle perse bianconere.

Ad inizio seconda frazione Cremona torna a -2 sul 23-21, poi la Virtus piazza un parziale di 7-0 per il 30-21 che, al 13’ vale il primo vero allungo bianconero della sfida. La Virtus si pianta completamente e per 10’ non segna.

Il canestro della Vanoli sembra stregato che tra seconda frazione di gioco e inizio terza frazione infila un parziale di 28-0. Ivanovic le prova tutte, ma nessun quintetto sembra essere in grado di cambiare l’inerzia del confronto tant’è che sul 1-15 di inizio terza frazione (1-35 il parziale) Cremona tocca il 31-56. Il primo canestro dal campo bianconero arriva dopo 11’ in pratica di nulla, un libero di Vildoza e 3 di Taylor.

Cremona arriva anche sul +30, sul 39-69 al 27’. Qualche segnale di vita arriva nel finale di terza frazione di gioco risalendo a -23 50-73 all’ultimo stop.

Inizia un’altra sfida, la Virtus arremba si riporta a -9 sul 67-76 dopo un parziale bianconero di 10-0 al 35’ per poi veder fermare la sua rincorsa sul -7.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 69 VANOLI CREMONA 86 OLIDATA BOLOGNA: Taylor 8, Edwards 8, Jallow 9, Alston Jr. 8, Diouf 8; Vildoza 1, Pajola 3, Niang 8, Hackett 4, Diarra 2, Akele 7, Accorsi 3. All. Ivanovic. VANOLI CREMONA: Willis 14, Durham 17, Veronesi 11, N’Diaye 11, Anigbogu; Grant 9, Jones 11, Casarin 10, Galli, Burns 3. All. Brotto. Arbitri: Bongiorni, Noce, Lucotti. Note: parziali 23-19, 30-41, 50-73. Tiri da due: Virtus 18/31; Cremona 18/33. TIri da tre: 7/25; 13/24. Tiri liberi: 12/17; 11/16. Rimbalzi: 30; 30.