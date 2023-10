Strapotere Virtus Batte anche Napoli: è prima

Napoli Basket

75

Virtus Bologna

88

BASKET: Pullen 5, Zubcic 20, Ennis 16, Jaworski 12, De Nicolao 4, Fusaro, Owens 11, Sokolowski 2, Lever 4, Grivo ne, Mabor Dut Biar, Ebeling. All. Milicic.

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 2, Belinelli 14, Pajola 11, Smith 3, Dobric 8, Mascolo 3, Shengelia 12, Hackett 3, Menalo, Mickey 17, Dunston 4, Abass 11, All. Banchi.

Arbitri: Lanzarini, Quarta, Capotorto

Note. Parziali: 22-23; 28-46; 48-67. Tiri da due: Napoli 1634; Bologna 1930. Tiri da tre: 1024; 1232. Tiri liberi: 1315; 1419. Rimbalzi: 29; 36.

In un PalaBarbuto tutto esaurito Luca Banchi manda un segnale molto chiaro al campionato. Contro un avversario che davanti ha già ottenuto lo scalpo di Milano il coach della Virtus sceglie di scendere in campo con gli stessi uomini che venerdì scorso si sono imposti a Villeurbanne. A causa dei regolamenti nei 12 Leo Menalo e Bruno Mascolo hanno preso il posto di Iffe Lundberg e di Devontae Cacok, ma nel complesso lo scheletro della formazione che ha affrontato Napoli è quello che attualmente occupa il secondo posto in Eurolega. Il risultato è che la Segafredo resta imbattuta nella nostra serie A ed è lì in cima alla classifica viaggiando a braccetto con Venezia.

In campo a parte qualche fiammata iniziale e qualche reazione dettata più dall’orgoglio che dalla ragione, il domino della V nera è indiscutibile. Prima con un parziale di 19-0 Bologna si porta subito sul 22-40, poi ci sarà il +20 (26-46) e nei primi spiccioli dell’ultimo periodo il 48-69. Se si considera che i campani in media segnano più di 80 punti a partita questi parziali danno l’idea di quanto i bolognesi abbiano soffocato gli avversari in difesa abbiano vita facile in attacco viaggiando ad una velocità superiore. A parte un ispiratissimo Marco Belinelli, il tabellino premia anche Jordan Micky autore di una doppia doppia con i suoi 17 punti e 14 rimbalzi. Il lungo statunitense conferma non solo di essere in un buon momento di forma, ma anche di aver ritrovato quella fiducia che aveva smarrito durante la passata stagione.

Anche in previsione della gara di venerdì contro la panchina virtussina decide di alzare il piede dal pedale dell’acceleratore dando la possibilità ai padroni di casa di prendere un po’ di respiro e di limitare i danni, ma Napoli è rimasta così stordita che non ne approfitta più di tanto.

E’ l’epilogo di una gara dove la V nera si mette un altra medaglia sul petto, quella di aver vinto su campo caldissimo sebbene il pubblico biancozzurro si sia distinto per la correttezza.

"Abbiamo violato un campo dove poche squadre quest’anno riusciranno a vincere – dice un soddisfatto Banchi –. Ma sappiamo che c’è ancora tanto da fare, ma anche tanto margine di crescita".