Supercoppa, il derby d’Italia con Milano stavolta è biancorosso: Virtus ko
Basket, all’Unipol Forum di Assago l’Olidata cade 86-93 all’extratime con l’EA7 Emporio Armani in semifinale
Milano, 27 settembre 2025 - Primo derby d’Italia a Milano. Non bastano i tempi regolamentari a decidere il confronto tra Virtus e EA7 Emporio Armani Milano.
La sfida a lungo condotta dai bianconeri, con il divario rimasto sempre sotto la doppia cifra, si decide infatti all’extratime a favore dell’Olimpia che si impone 86-93.
Domani pomeriggio sarà così l’EA7 a contendere il primo trofeo stagionale a Brescia che nell’altra semifinale ha sconfitto Trento per 88-75.
Sfida 221 tra Virtus e EA7 Emporio Armani Milano, che all’Unipol Forum di Assago si trovano l’una di fronte all’altra in un confronto che sulla carta sembra potersi ripetere sia in Eurolega che in Italia quando le partite peseranno decisamente di più rispetto alla odierna semifinale di Supercoppa.
In avvio di sfida coach Dusko Ivanovic si affida in quintetto iniziale a Pajola, Edwards, Niang, Jallow e Smailagic.
Inizio di confronto equilibrato, con le due squadre che sembrano “annusarsi”, poi ecco la Virtus che con Niang, Smailagic, Jallow e i punti e la regia di Alessandro Pajola, alla sua prima da capitano, a illuminare il gioco bianconero.
MIlano non è da meno con Bolmaro e Leday partono bene ma Messina trova punti per rimanere in scia dalla panchina, Nel finale di primo quarto Morgan con un paio di iniziative personale tiene a distanza l’EA7.
Il secondo parziale inizia a strappi con mini break e contro mini break ed una forbice del distacco che rimane sempre molto stretta a favore di una Virtus che tocca al massimo il +6 sul 26-20 ritoccando anche nel secondo parziale..
Dopo un primo quarto anonimo nella Virtus si accende anche Edwards con un paio di triple siderali per l’esterno bianconero.
La sfida entra nel vivo, e i campioni si fanno vedere.
Nel finale di quarto Milano con Shields ritorna a stretto contatto, con i bianconeri che però restano avanti sul +3. Ad inizio ripresa la Virtus, guidata dal solito eccellente Pajola tripla, recuperi e canestro, assist, allunga sul 54-45 al 23’.
MIlano si affidata a Shields e si riporta sotto, ma Smailagic e Alston Jr tengono a distanza l’Armani.
Nell’ultimo quarto MIlano impatta subito 64-64 con un parziale di 5-0 che costringe Ivanovic a chiamare tempo.
A 5’18” i liberi di Ellis riportano in vantaggio Milano sul 66-68, cosa che non succedeva dai primi minuti del confronto.
Edwards e Niang sono ancora loro a riportare avanti la Virtus 73-68.
Shields da una parte, Edwards dall’altra, sono i grandi protagonisti del finale. Al 39’
Virtus avanti 78-76.
La sfida si decide in volata con le squadre sull’80-80 a 32” dalla fine.
A 12” dalla fine la decide Carsen Edwards con una tripla siderale sembra valere la vittoria ma Milano all’ultimo tuffo trova l’83-83 con Ellis a 2” dalla fine dei regolamentari.
Nel supplementare la Virtus si affida tanto al tiro da tre punti, mentre Milano intelligentemente lucra sui falli e dalla linea dei tiri liberi si costruisce un buon margine di vantaggio che vale la vittoria finale, mentre i bianconeri sbagliano troppo dalla lunetta.
Il tabellino
VIRTUS BOLOGNA 86
OLIMPIA MILANO 93 (dopo 1 supplementare)
OLIDATA BOLOGNA: Pajola 13, Edwards 21, Niang 14, Jallow 2, Smailagic 10; Morgan 8, Diouf 5, Hackett, Vildoza 3, Alson Jr 10, Accorsi ne, Canka ne. All. Ivanovic.
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Bolmaro 13, Brown 9, Shields 23, Leday 18, Nebo 1; Mannion 3, Ellis 9, Booker 11, Ricci 6, Tonut, Flaccadori ne, Diop ne. All. Messina.
Arbitri: Rossi, Grigioni, Quarta.
Note: parziali 22-20, 45-42, 64-59, 83-83.
Tiri da due: Virtus 23/37; Milano 19/36. Tiri da tre: 8/32; 10/24. Tiri liberi: 16/25; 25/30. Rimbalzi: 31; 43.
