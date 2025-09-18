Taylor rassicura Virtus e Ivanovic: "Sto bene e pronto ad aiutare tutti"

Così integrato nel sistema Virtus, da essere utilizzato in qualità di testimonial. Da quando fu annunciato, il 14 maggio, sono trascorsi poco più di quattro mesi. Ma Brandon Taylor – uno dei pochi over 30 del mondo bianconero – sembra qui da una vita. E del resto il suo ingresso, anche se all’esordio con Venezia giocò solo una manciata di secondi, ha cambiato il corso della stagione. Si cita, giustamente, il peso e la personalità di Shengelia – capace di ribaltare prima Venezia, poi Milano –, ma nel titolo bianconero c’è anche la firma del folletto che Dusko Ivanovic ha voluto fortissimamente per mandare in tilt, con il suo pick’n’roll esasperato, le difese di Reyer, Olimpia e poi Leonessa Brescia.

Sorridente, Brandon, che sa già quale sia la sua missione. Essere a disposizione del gruppo e del coach, per valorizzare una Virtus che giocherà con lo scudetto sulle maglie.

"Sono emozionato di essere qui – dice Taylor sfoggiando il sorriso delle grandi occasioni –, e pronto per iniziare una nuova stagione. C’è un nuovo gruppo di giocatori, questa cosa mi carica. Lo scorso anno, però, è alle spalle, abbiamo fatto un buon lavoro finora e dobbiamo continuare così. Dimenticando, però, quello che abbiamo fatto. Perché si riparte".

Sta bene in città. Si è integrato anche meglio. E del resto, quando giocava a Reggio Emilia, nel giorno libero spesso partita alla volta delle Due Torri. Per scoprire la città e un modo di vivere che sembra davvero averlo conquistato.

"A Bologna mi trovo bene, ho tutta la famiglia qui. Mia moglie si trova bene e i miei figli hanno appena iniziato la scuola. Amiamo l’Italia e mi piace il cibo che c’è qui. A Bologna si mangia molto formaggio e questo mi piace".

Passato, presente e futuro in un istante. E massima fedeltà nei confronti di quell’Ivanovic che lo ha sempre utilizzato.

"Non mi aspettavo nulla quando sono arrivato qui a Bologna – aggiunge –. Arrivavo in una squadra rodata ed eravamo nella fase finale della stagione. Sapevo però che sarebbe stata una grande occasione per me. Sono contento di aver dato una mano alla squadra nella conquista dello scudetto".

Una piccola parentesi sul suo acciacco, prima di chiudere con un pensiero legato al coach.

"L’infortunio? Non è niente di grave, siamo in preseason e continuiamo a tenere monitorata la situazione. L’obiettivo è quello di essere pronti per l’inizio della stagione. Ivanovic mi ha detto solo di essere lo stesso della passata stagione, non è cambiato molto. Dovrò dare energia, ritmo e fare il meglio possibile per aiutare la squadra".