Tentazione La Virtus in pressing su McKissic

Un addio struggente, un video che fa commuovere e che ha commosso il pubblico bianconero. Toko Shengelia ieri ha saluto la Virtus e i suoi tifosi con parole che sono uscite dal suo cuore e testimoniano il valore tecnico ma anche umano del campione georgiano. "Cari virtussini e cara Bologna, alcuni capitoli della vita rimangono per sempre e questo è uno di questi – esordisce così il campione georgiano –. Quando sono arrivato a Bologna non sapevo cosa aspettarmi. Ma quello che ho trovato è stato molto più di semplice basket. Ho trovato una città che mi ha abbracciato, un club che ha creduto in me, e dei tifosi speciali che mai dimenticherò".

Bologna è entrata nel cuore di Shengelia e della sua famiglia, così come lui ha fatto nel cuore dei tifosi bianconeri. "Questa città, questo club, questi tifosi, sono diventati parte di quello che sono – conferma ancora Toko –. Abbiamo passato tanti momenti insieme, alti, bassi, vittorie e sconfitte che hanno reso tutto speciale. Durante tutto ciò vi ho dato tutto quello che avevo. Il mio cuore, la mia anima, ogni briciolo di energia che avevo da dare. Non c’è stato un singolo momento in cui non ho giocato con passione, con orgoglio e senso di responsabilità che richiede questa canotta. Grazie Virtus Bologna, quello che abbiamo condiviso rimarrà con me per sempre. Non è un addio, ma solo un arrivederci. Con affetto, Toko". Un arrivederci che arriva dopo quattro anni di successi, avendo conquistato un EuroCup, due Supercoppe italiane, fino al gran finale con la vittoria dello scudetto.

Sul fronte mercato, il nome nuovo è quello di Shaquielle McKissic, 34 anni esterno nell’ultima stagione all’Olimpiacos. Secondo BasketballSphere, la V Nere avrebbe offerto un biennale da 1.5 milioni di dollari al giocatore. McKissic andrebbe così a prendere il posto di Will Clyburn in uscita dal club bianconero come Shengelia verso Barcellona.

In partenza anche Ante Zizic che è sempre più vicino al Besiktas pronto ad offrire al centro croato un contratto pluriennale. Un’eventuale partenza, tenendo conto anche della buonuscita per Zizic, alleggerirebbe comunque il monte ingaggi della Virtus, che potrebbe reinvestire poi su altro profilo. Piace, ma è decisamente costosa la pista Jonathan Motley: decisamente più percorribile invece quella che porta Sertac Sanli, 34 anni centro turco di 213 centimetri, in uscita dal Fenerbahce.

Sul fronte italiani Tommaso Baldasso e Gabriele Procida sono e rimangono le prime opzioni del club bianconero.

Nei prossimi giorni, invece, verrà svelata infine anche la campagna abbonamenti della prossima stagione in partenza da lunedì prossimo 7 luglio. La stagione bianconera inizierà ufficialmente il 27 e 28 settembre con la Final Four di Supercoppa, in programma all’Unipol Forum, con le sfide tra Trento e Brescia e, la classicissima, tra la Virtus e l’Armani Milano.