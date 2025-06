Tifoso scambiato per Kimi Antonelli: errore della regia durante la partita della Virtus

Bologna, 3 giugno 2025 - Protagonista per caso, anzi per errore. E’ quello che è successo ieri sera alla Segafredo Arena al tifoso bianconero Alessandro Luini, scambiato per il pilota di Formula 1, Kimi Antonelli dalle telecamere della produzione e inquadrato più volte durante gara 2 di semifinale tra Virtus e Armani Milano. Struttura fisica ed età ben diversa, Luini 28 anni e alto 195 cm, Antonelli 18 alto 172 cm, i due sono stati scambiati dalla regia tv. Luini amico di Alessandro Pajola è stato più volte inquadrato dalle telecamere con tanto di sottopancia Kimi Antonelli, mentre e qui si entra nel divertente, il vero pilota della Mercedes non è mai stato inquadrato dalle telecamere. Se vogliamo per una sera i ruoli si sono invertiti con un semplice spettatore che diventa protagonista e un campione che invece ha potuto godersi una sera di relax lontano da telecamere e pressione dei media.