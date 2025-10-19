Tre indizi fanno una grande Virtus. Imprese con Udine, Monaco e Asvel. Difesa ed Edwards: è qui la svolta

Una difesa cresciuta, una fisicità che è riuscita a pareggiare quella degli avversari e sopratutto, uno su tutti, un Carsen Edwards semplicemente travolgente: la Virtus e il popolo bianconero possono sognare.

Dalla delusione di Parigi al trionfo di Asvel è passata appena una settimana per una Virtus che sembra aver dato una piccola sterzata importante alla propria stagione prima vincendo al supplementare ad Udine, una sfida che sembrava quasi persa, poi battendo nel fortino del PalaDozza una delle grandi dell’Eurolega, quel Monaco arrivato ad un passo dal titolo nella passata stagione e ulteriormente rinforzatosi, e infine venerdì sera piazzando il primo colpo in trasferta battendo a Lione l’Asvel Villeurbanne.

Insomma se tre indizi fanno una prova, questa non può che essere la conferma di una Virtus che sembra aver ingranato la marcia giusta. Un salto che è arrivato da una difesa più performante, da una maggiore fisicità, ma anche da una Virtus che è riuscita, alternando in regia Taylor, Pajola, Vildoza, a tratti anche Hackett e giocando spesso con 2 playmaker a controllare il ritmo partita.

Quando la formazione di Dusko Ivanovic è riuscita a giocare la sua pallacanestro ha spesso e volentieri avuto la meglio degli avversari, quando nell’arco della stessa partita, oppure in maniera ancor più evidente come successo con Valencia e Paris la squadra è costretta a rincorrere gli avversari, Alessandro Pajola e compagni sono andati "fuori giri" e alla fine hanno subito.

Il controllo del ritmo del gioco è stato fino a questo momento decisivo per una Virtus che non deve perdersi d’animo quando va sotto, deve continuare a mantenere la massima concentrazione e giocarsi poi tutto nel finale quando ha che può risolvere il confronto. E il risolutore fino a questo momento è sempre lui Carsen Edwards. Fisico taurino, gambe esplosive, tiro al fulmicotone con le sue accelerazioni e i suoi slalom ma anche con le sue conclusioni dalla lunga distanza in una settimana ha spezzato le difese di Udine segnando 27 punti di cui i 6 finali decisivi, 24 al Monaco e toccando quota 36 con l’Asvel, per quello che per altro è il suo record in Eurolega. Insomma con un Edwards così, un risolutore che la Virtus non aveva in organico da tempo, è lecito sognare.

Se poi al texano si aggiungono la continua crescita di un Niang che sempre senza strafare è sempre tra i migliori in campo e un Pajola che si conferma sempre più decisivo anche nel tiro dalla lunga distanza, allora si, come sottolineavamo quest’estate, la Virtus ben costruita da Paolo Ronci e Dusko Ivanovic diventa davvero intrigante.

Ieri intanto la squadra ha osservato una giornata di riposo per smaltire le tossine della sfida e della trasferta di Lione, mentre oggi sono attesi da una seduta di rifinitura perché domani è di nuovo tempo di campionato, con il confronto che attende i bianconeri al PalaDozza con la Vanoli Cremona.