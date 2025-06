Un rinforzo da Nba per Ivanovic . Cleveland ’lascia’ Niang alla Virtus

Un passato in Fortitudo, un presente in Virtus e un futuro in NBA. La storia di Saliou Niang passa decisa sotto le Due Torri dove è cestisticamente cresciuto con le giovanili e poi ai margini della prima squadra della Effe e dove si svilupperà il suo futuro. Nato a Dakar, cresciuto a Mandello del Lario, poi il trasferimento giovanissimo a Bologna, sponda Fortitudo e infine l’ultimo biennio di crescita a Trento, prima della prossima avventura in Virtus, Niang è stato selezionato al secondo giro del Draft NBA, con la scelta numero 58 dai Cleveland Cavaliers.

Ventuno anni compiuti da poco più di un mese, nel suo processo di crescita Niang passerà ancora da Bologna e dalla Virtus. Sotto la guida di coach Dusko Ivanovic cercherà la sua definitiva consacrazione prima di magari spiccare il volo oltreoceano. Eletto Most Improved Player nell’ultima stagione di Serie A con Trento, Niang ha affascinato i dirigenti della franchigia dell’Ohio per la sua grande crescita e dal suo atletismo.

Visibilmente emozionato ma al tempo stesso felice, Niang ha atteso il suo momento durante la cerimonia con una chiamata che solo qualche settimana fa sembrava inaspettata, ma che invece è arrivata con grande merito vista la qualità in prospettiva del giocatore. Nonostante la chiamata dei Cavs, nella prossima stagione Niang giocherà in Italia e in Eurolega con la casacca della Virtus, come ha confermato lo stesso gm della franchigia Mike Gansey: “Nelle ultime due stagioni è migliorato molto, i passi in avanti che ha fatto sono stati piuttosto incredibili. Sarà una grande opportunità per lui giocare ai massimi livelli lì, lo seguiremo e lo terremo d’occhio”.

Dopo i due ottimi anni a Trento e che lo hanno visto conquistare con la Dolomiti Energia la coppa Italia in questa stagione ed esordire anche in nazionale azzurra lo scorso febbraio, la Virtus diventa un passaggio importante nel futuro di Niang. Sotto le Due Torri troverà una società pronta a sostenerlo e una allenatore come Ivanovic pronto a sviluppare ancor di più il suo potenziale. Virtus che con l’arrivo dell’ex Trento avrà quindi una veste più giovane, atletica, e come chiedeva il patron Massimo Zanetti, con fame di crescere e di arrivare.

Niang intanto ieri è volato a Cleveland per conoscere di persona la realtà di cui in un prossimo futuro potrebbe far parte e potrebbe unirsi ai Cavs già tra pochi giorni, per la Summer League in programma a luglio a Las Vegas e a cui per altro dovrebbe partecipare anche Toko Shengelia, prima di fare ritorno in Italia e nel caso rispondere alla chiamata azzurra in vista degli europei in programma a fine agosto-primi settembre.