Una giornata intensa. L’Olimpia incerottata attende Trieste

Turno numero diciassette nel campionato di serie A che si sta avvicinando a grandi passi verso la final eight di Coppa Italia in programma a Torino dal 12 al 16 febbraio. Non ci saranno i detentori del trofeo perché Napoli, che lo scorso anno vinse a sorpresa contro l’Olimpia Milano, non si è qualificata, occupando le zone basse della classifica.

Le altre gare: Tortona-Reggio Emilia 67-69, Varese-Brescia 77-118, Treviso-Napoli 78-90, Trapani-Pistoia 104-60. Oggi: Cremona-Scafati, Reyer Venezia-Trento, Olimpia Milano-Trieste.

La classifica: Trapani e Brescia 26; Trento e Virtus Bologna 24; Trieste, Tortona, Olimpia Milano e Reggio Emilia 20; Reyer Venezia e Treviso 14; Varese e Dinamo Sassari 12; Scafati, Napoli e Pistoia 8; Cremona 6.