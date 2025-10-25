Urlo Virtus Il ciclone bianconero non fa sconti

VIRTUS 92 PANATHINAIKOS ATENE 75

VIRTUS: Pajola 7, Edwards 22, Jallow 9, Alston Junior 4, Smailagic 14, Niang 8, Vildoza 5, Hackett, Diouf 8, Morgan 15, Taylor, Akele ne. All. Ivanovic.

PANATHINAIKOS ATENE: Sloukas 8, Nunn 19, Grant 5, Osman 14, Yurtseven 6, Hernangomez, Shorts 15, Mitoglou 4, Rogkavopoulos 4, Grigonis, Kouzeloglou, Toliopoulos ne. All. Ataman.

Arbitri: Pukl, Aliaga, Thepenier.

Note: parziali 19-15; 48-35; 69-53. Tiri da due: Virtus 27/48; Panathinaikos 19/35. Tiri da tre: 9/22; 4/21. Tiri liberi: 11/16; 25/28. Rimbalzi: 39/28.

Se tre indizi fanno una prova – Real Madrid, Monaco e Panathinaikos – allora abbiamo una certezza. La Virtus non vincerà l’Eurolega, ma in questa competizione ci sta bene. Anzi, benissimo.

Perché non si sta davanti a una corazzata qual è il Panathinaikos se non si hanno valori speciali.

Il Pana magari si lamenterà per l’antisportivo a Nunn e il doppio fallo tecnico sanzionato a Ergin Ataman. La realtà, non quella virtuale, è diversa: Nunn sgomita e la successiva sceneggiata del tecnico turco non può che finire in quel modo, con l’espulsione. A 6’48’’ dal terzo quarto, sul 52-42, la Virtus sbaglia tutti e quattro i liberi, ma Edwards (che aveva fallito dalla lunetta, così come Jallow) rimette le cose a posto con una tripla. Lì, si capisce di che pasta sia fatta questa Virtus, che lascia fuori Diarra, ma si ricorda cosa siano grinta e determinazione. Da subito. Al resto, poi, ci pensa lui, Pajola. Anzi, se volete, chiamatelo Milos Pajola. Già, perché il capitano, che già sapeva fare mille cose, comincia ad avere la mira del Mago di Valjevo e, nei passaggi, la stessa visione, che aveva Teodosic.

Accanto al capitano cresce una squadra lontana parente di quella vista in campionato. Rapida, rabbiosa, decisa. Certo, con qualche passaggio a vuoto, ma una squadra sempre presente, per nulla intimorita dalla presenza dei califfi di Grecia.

E’ la stranezza del basket che, se fosse una scienza esatta, ci porterebbe a una conclusione paradossale (detto con il massimo rispetto per i lombardi): Cremona merita la final four di Eurolega. Il presente, però, dice anche un’altra cosa. Rispetto all’ultima Eurolega, questa è una Virtus che si diverte e farà divertire. Poco, ma sicuro.