V nera: l’assemblea dei soci. Tre milioni per l’aumento di capitale

Procede la Virtus. E procede anche la società. Nuova assemblea, dopo il rinnovamento del consiglio di cui l’amministratore delegato è Marco Comellini. Deliberato un aumento di capitale – era previsto – di tre milioni, con la ripartizione tra i soci che non dovrebbe alterare gli equilibri attuali, con Massimo Zanetti proprietario del 55 per cento delle quote e Carlo Gherardi titolare del restante 45.

Intanto volti diversi alla palestra Porelli, due giorni dopo la vittoria su Milano. Il successo sull’Olimpia ha avuto il grande merito di riportare fiducia, entusiasmo e, perché no, anche qualche sorriso.

Continua il suo percorso Will Clyburn, che dovrebbe rientrare all’inizio di aprile. La Virtus e Ivanovic, in vista della trasferta di Istanbul cercheranno di recuperare alla causa Achille Polonara. Vederlo in campo con l’Efes di Luca Banchi sarebbe un bel risultato. Ma la Virtus conta di riaverlo lunedì, alla Segafredo Arena, quando contro Trento sarà in palio (Brescia permettendo) il primo posto.

A proposito di Trento, la Virtus ha già avviato la prevendita non solo per il match con i vincitori della Coppa Italia, ma anche per quello successivo con il Real Madrid. I biglietti sono in vendita online, negli uffici di Casa Virtus e nei punti autorizzati Vivaticket.

Chiusura con il progetto Passo Do.P.O. sostenuto dalla Fondazione Rizzoli che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare la donazione di protesi ortopediche altamente tecnologiche. Il club ha contribuito con un assegno di 9.313,49 euro, frutto della destinazione di una percentuale degli incassi di sei partite.