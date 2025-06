V nera, pronta la versione 2.0. Shengelia, Cordinier e Beli ai saluti. Entrano Niang, Procida e Alston jr

Ricordate il vecchio adagio, "Squadra che vince non si cambia"? Beh, la Virtus campione d’Italia prenderà un’altra strada. Frutto della contingenza e di un budget che, come detto dal presidente Massimo Zanetti sarà rivisto. Si parla di una cifra tra i 9 e i 10 milioni. Ma è logico pensare che un club, che la stessa Eurolega, ha definito iconico, possa strappare, qualche contratto di sponsorizzazione di un certo livello. Alla storia, alla tradizione e al blasone, si aggiunge quel pezzetto di stoffa tricolore che, da martedì sera, consente ai giocatori di cantare a squarciagola "I campioni dell’Italia siamo noi".

Pallottoliere alla mano, il 50 per cento degli effettivi, se non di più, potrebbe cambiare maglia (o strada). E la Virtus, anche in questo caso Zanetti è stato chiaro, sarà più giovane. Fino all’ultimo la Virtus ha provato a convincere Toko Shengelia: il gigante di 33 anni, che ha disputato un playoff da urlo, andrà a Barcellona. Saluta la compagnia Isaia Cordinier che, dopo aver vinto l’argento ai Giochi di Parigi, è smanioso di misurarsi contro gli statunitensi.

Capitan Belinelli, anche se lui non ha ancora detto l’ultima parola, è al passo d’addio. E Achille Polonara, in questo momento, ha una battaglia diversa da combattere. Non ci sono certezze, pur in presenza di contratti in scadenza il 30 giugno del prossimo anno, per Will Clyburn e Ante Zizic. Will ha talento e punti nelle mani. Ma se il suo temperamento sia tra i preferiti di Dusko Ivanovic si potrebbe aprire una discussione.

E una discussione potrebbe aprirsi per Ante Zizic. Titolari di contratto sono Alessandro Pajola e Momo Diouf. Ma entrambi cominciano a far gola a top club europei: la Virtus e Paolo Ronci, il direttore generale bianconero dovranno cercare di alzare un muro.

Confermati Daniel Hackett – playoff strepitosi con un Danny-Boy come mai si era visto a Bologna – e Nicola Akele, forse la sorpresa più piacevole di quest stagione.

Poi ci sarebbero Matt Morgan e Brandon Taylor. Matt appare un punto fermo. Taylor era stato chiamato in corsa per rimpolpare l’organico. La squadra l’ha difeso, impedendogli di pagare dazio nella sua metà campo per l’altezza, lui si è scatenato in attacco. A Ivanovic piace. Magari le parti torneranno a parlarsi.

Tutto qui? Macché: ci sono anche alcune certezze legate ai volti nuovi. Saliou Niang, da Trento, è più di una certezza. A lui dovrebbe aggiungersi Davide Casarin, in uscita da Venezia. A Berlino ha chiuso il suo contratto Gabriele Procida, che piace alla Virtus come a Milano. Se si andasse su base d’asta non ci sarebbe gara, a favore dell’Olimpia, ma la carta Ivanovic e minutaggio sono due elementi che lo spingono in direzione Arcoveggio. C’è poi la pista che porta in Spagna, a Derrick Alston Junior. E non dimentichiamo che la Virtus ha giocato da poco una finale scudetto. Che cosa significa? Che magari un pensierino su Maurice Ndour e Jason Burnell potrà essere fatto. Poi, però, bisognerà capire quale sarà il budget reale e affidarlo al dg Ronci. Che portando a Bologna il piccolo Taylor ha dimostrato di avere fiuto e conoscenze.