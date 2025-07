Via libera Zizic e Clyburn sbloccano la Virtus

La Virtus saluta Ante Zizic e sta per fare lo stesso, si spera a breve, Will Clyburn, il che prospetta nuovi importanti colpi di mercato. La società proprio ieri ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto che legava, anche per la prossima stagione, la Virtus con Zizic. Alla fine la mediazione ha portato a far contenti entrambi: il giocatore che così tornerà sul Bosforo, con un ricco contratto, ma anche la Virtus che anche se verserà al giocatore circa un terzo di quello che avrebbe percepito del suo contratto, adesso con la partenza darà a Paolo Ronci ampio margine di manovra sul mercato. In fase di uscita, salutato Zizic che passa al Besiktas, rimane così da chiudere la questione Clyburn. L’esterno americano ha già un accordo col Barcellona, ma anche in questo caso ci sarà da transare con il giocatore e il suo agente. Il 30 giugno è a tutti gli effetti terminato il primo anno del contratto 1+1. Sia la società che il giocatore possono adesso far valere le rispettive opzioni d’uscita: la Virtus aveva un buyout da 500mila da esercitare però entro l’1 luglio, Clyburn ha tempo invece fino al 5 luglio per far valere la sua clausola versando 200mila alla Virtus. Niente di più facile che si trovi una via di mezzo, facendo la felicità del giocatore pronto a riabbracciare Shengelia al Barca e della Virtus che potrebbe alleggerire ulteriormente il proprio monte ingaggi, liberandosi di un giocatore che quest’anno ha convinto poco.

Con la partenza certa di Zizic e futura di Clyburn, la Virtus adesso potrà dare assalto rispettivamente ai propri obiettivi. Shaquielle McKissic tra gli esterni, Sertac Sanli e, meno probabile, Johnathan Motley sono i nomi in cima alla lista dei bianconeri sul mercato internazionale. Su quello italiano invece il club bianconero continua a puntare forte su Tommaso Baldasso e sopratutto su Gabriele Procida da sempre i nomi più caldi nel mercato nazionale, anche se sul tavolo di Ronci ci sono eventuali piste alternative pronte ad essere vagliate. Decisamente più complicata la strada che porta a Leonardo Totè sul quale c’è l’interesse di Trapani e si vocifera anche di un’Armani Milano che proprio ieri ha ufficializzato Marko Guduric e che potrebbe chiudere a breve anche con Vlatko Cancar, 27 anni sloveno di ritorno dalla sua esperienza in Nba.

Domani o al massimo lunedì la Virtus dovrebbe invece svelare la nuova campagna abbonamenti, che prenderà il via lunedì prossimo 7 luglio. Aumentano numericamente le sfide di Eurolega 19 per la stagione ufficiale rispetto alle 17 dell’anno scorso, con gli abbonamenti che dovranno tenere conto anche della particolarità di una stagione che vedrà la Virtus impegnata per i primi mesi di attività al PalaDozza, prima del trasferimento all’Arena all’interno dei padiglioni della Fiera. Una situazione che da novembre 2026 dovrebbe essere superata, visto che dovrebbe essere pronta la nuova e definitiva casa della Virtus, nel nuovo padiglione che verrà realizzato sempre all’interno di Bologna Fiera.