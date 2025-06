Vicini totè e baldasso. Vildoza pronto a firmare. E Belinelli:: "Il ritiro? Ci penso»

Will Clyburn sarà ancora compagno di squadra di Toko Shengelia. Solo che anziché vestire il bianconero Virtus, indosserà il blaugrana del Barcellona. L’argomento stranieri – bloccato Derrick Alston Junior – sarà affrontato più avanti. La Virtus cerca di potenziare il pacchetto degli italiani, guardando ai ragazzi che sono nel giro della Nazionale, come i confermatissimi Alessandro Pajola (se si riuscirà si cercherà di prolungare l’accordo in scadenza il 30 giugno 2026), Momo Diouf e Nicola Akele.

C’è un’intesa, da ufficializzare, con Saliou Niang, ma sono altri due gli azzurri nel mirino. Accomunati, per di più, da un passato in Fortitudo. Per il settore esterni, Ivanovic avrebbe dato l’ok per Tommaso Baldasso, classe 1998, tiratore dalla lunga distanza e non solo. Sotto canestro prende consistenza l’ipotesi Leonardo Totè, che compirà 28 anni l’8 luglio. Centro che può giocare anche da ala-forte, nell’ultima stagione Leonardo è stato a Napoli e, prima ancora, a Pesaro, dimostrando di essere sempre un elemento utile alla causa. Firma imminente per Luca Vildoza, 29 anni, play argentino con passaporto italiano, che Ivanovic ha già allenato a Belgrado.

Chiusura con Marco Belinelli, ieri a Trento per l’inaugurazione di un Playground. "Il ritiro? Ci sto pensando – ha ribadito –. Se lo facessi dopo lo scudetto, sarebbe la ciliegina sulla torta".