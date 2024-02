Villalta Renato firma la stella bianconera

C’è un punto magico in Piazza Azzarita tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. Più che un punto, una mattonella. La mattonella di Villalta perché quando Renato poggiava il piedi lì e metteva a fuoco il tabellone avversario non c’era scampo. Il pallone prendeva una morbida parabola e ‘ciuff’, finiva nel canestro. La leggenda narra che la percentuale di realizzazione di Renato, dalla mattonella, fosse vicina al 100 per cento.

Quella mattonella, quando il parquet del PalaDozza è stato sostituito, è finita nelle mani del legittimo proprietario. Villalta Renato da Maserada sul Piave, appunto. Nato il 3 febbraio 1955, in Virtus dal 1976 al 1989 (449 presenze, 7.306 punti, 3 scudetti e 2 Coppe Italia): impossibile condensare e riassumere cosa abbia significa Villalta per i colori bianconeri in poche righe.

Ci vorrebbe un’enciclopedia o quantomeno un intero volume. Perché Renato, della V nera, è stato giocatore, capitano, trascinatore, bandiera e, per due stagioni, anche presidente.

Chi ha vissuto la sua avventura cestistica, chiudendo gli occhi, può ancora sentire riecheggiare il coro della curva, scandito dal ritmo dei tamburi: "Renato-Villalta-è il grido-di battaglia".

Villalta alla Virtus ha significato tanto, tutto. La rivolta delle Due Torri contro il predominio di Varese, Cantù e Milano. Il riscatto contro le astuzie di Meneghin (padre) e il tiro (mortifero) di Bob Morse.

Anno di grazia 1976: la Virtus, dopo vent’anni di attesa, conquista lo scudetto e torna sul tetto d’Italia. L’Avvocato Porelli, che guarda lontano, strappa a Milano e al Gira (che prova a fare qualche regalo alla sorella di Renato, nella speranza di far breccia su di lui), Villalta. Renato è l’idolo del Duco Mestre, è il giovane in rampa di lancio del basket italiano e ha solo 21 anni. Porelli, per convincere Mestre, mette sul piatto 400 milioni di vecchie lire, il cartellino di Aldo Tommasini e il prestito di Pietro Generali.

Autunno 1976, la Virtus ha appena vinto il tricolore: le aspettative sono altissime. Solo che Renato a Mestre ha lo status quasi di straniero. A Bologna deve sgomitare e portare via minuti a Gigi Serafini e Terry Driscoll. Villalta fatica, ma quella è la sua fortuna. La sua fortuna è avere Peterson in panchina: un altro, forgiato come l’Avvocato Porelli, capace di guardare lontano. Dan sa che Villalta, 204 centimetri, non può essere l’alter ego di Dino Meneghin. Così Renato, da pivot, si ritrova a giocare come ala-forte. E’ la sua sliding door anche se, nel primo campionato, ancora non lo sa. "Renato cominciò a fare il gioco ‘Elle’ con John Roche, trovando i suoi spazi", ripete Peterson.

Oltre al gioco ’Elle’, Renato, che è l’idolo di tutte le teen-ager bianconere, scopre la mattonella. Quella posizione dalla quale fa sempre canestro. Lo modifica Peterson, ma fa la fortuna di Terry Driscoll che, con Renato, vince due scudetti.

Renato martella il canestro avversario, difende duro. E dà l’esempio. Come a Milano, nel 1984: la Virtus ha appena perso gara-due con l’Olimpia. Lo scudetto sembra perduto. L’umore dei bianconeri, dopo aver fallito il match-point, è sotto i tacchi. Durante l’allenamento, in Piazza Azzarita, Renato si ferma. "Alberto, lo vedi quel punto lassù?". Alberto è il coach, Bucci. E Bucci si chiede cosa sia quell’ombra misteriosa là in alto. Anche se forse Albertone, come tutti, non vede nulla.

"E’ la nostra stella", aggiunge ridendo Villalta. E stella è. La Virtus vince ancora a Milano, è lo scudetto numero 10, quello della stella. E Renato è il capitano di quel gruppo. Rimane a Bologna fino al 1989, poi due stagioni a Treviso. E’ chiaro che il numero 10 è suo. Suo per sempre. Porelli vuole ritirargli la maglia, ma non ci sono cerimonie ufficiali. La 10, però, non la indossa più nessuno. Fino a quando Renato ha qualche attrito con il club. La 10 torna in circolazione, la indossano De Piccoli, Panichi, Sconochini, Becirovic e persino il carneade Sekularac. Nel 2005 Claudio Sabatini, rimette le cose a posto: la 10 torna al legittimo proprietario. La 10 bianconera e la celebre mattonella del PalaDozza sono di Renato Villalta, capitano della V nera.

Ricopre anche il ruolo di vice presidente della Sef (la casa madre), Renato, che dopo la parentesi Treviso è rientrato a Bologna. Dal 2013 al 2015 è anche il presidente del club: è uno dei tre bianconeri che abbiano avuto l’onore del ritiro della maglia. Gli altri sono Roberto Brunamonti (4) e Sasha Danilovic (5).

Non fa più canestro, Renato, anche se la mattonella rimane. Nel frattempo è diventato un maratoneta – probabilmente il più alto del mondo – e un appassionato di bicicletta. Il ciuffo è canuto, ma il fascino e il carisma non si toccano.

Renato Villalta, arrivato a Bologna nel 1976, è una delle leggende del mondo bianconero. E della Nazionale. In azzurro vince l’argento ai Giochi di Mosca nel 1980, l’oro agli Europei di Nantes (1983) e pure due bronzi continentali (1975 e 1985). Semplicemente un grande.

(40. continua)