Virtus, a Valencia un altro esame di spagnolo. Morgan: "Dopo il Real vogliamo crescere"

Un altro esame di spagnolo per la Virtus. Dopo aver superato quello (terribile) con il Real Madrid, i bianconeri trovano un ulteriore club iberico. A Valencia, tra l’altro, almeno per quello che riguarda i canestri, la Virtus terrà a battesimo la nuovissima e futuristica Roig Arena (palla a due alle 20,30).

Dopo aver inaugurato il nuovo impianto di Tortona, la Virtus fa altrettanto in Eurolega, quasi fosse considerata un portafortuna o un talismano.

Logico che la Virtus vorrebbe ripetere l’esperienza di Tortona – successo contro i locali –, ma in quell’occasione era una semplice amichevole. Stasera, invece, vale tanto. Per la Virtus, alla prima trasferta, per dimostrare di poter reggere il doppio impegno (lunedì poi il campionato contro Napoli) e per invertire il cammino zoppicante della passata stagione. Ancora indisponibile Nicola Akele, i dodici dovrebbero essere gli stessi che hanno battuto il Real, con Abramo Canka confinato in tribuna.

Dusko Ivanovic conosce bene la realtà spagnola, è stato una vita a Vitoria ed ha allenato pure il Barcellona.

"Valencia – racconta il tecnico montenegrino – è una squadra che propone un’eccellente sistema di transizione e di uno contro uno, oltre a esprimere un gioco veloce e solidità nei rimbalzi offensivi. Sfrutta con tanti giocatori l’uno contro uno e ha un alto livello di intensità offensiva difficile da gestire per le difese. Il nostro compito sarà riuscire a fermarla in transizione: sarà fondamentale l’approccio alla fase difensiva per riuscire a contenerli".

Gioca in difesa, Dusko, che i suoi più grandi successi li ha costruito partendo dalla sua metà campo. Ma è chiaro che, avendo scelto una squadra con tanti piccoli, oltre che a difendere, la Virtus cercherà di correre. Sfruttando le doti dei suoi esterni. Tra questi Matt Morgan, autore dei liberi che, di fatto, hanno chiuso con qualche secondo d’anticipo il confronto con il Real Madrid.

"Penso che la prima partita con il Real Madrid sia stata un’ottima prova da parte nostra – sottolinea l’esterno alla sua seconda stagione in maglia bianconera –, ma comunque ci sono ancora tante cose su cui lavorare. La partita che ci aspetta sarà dura e intensa che ci impiegherà molte energie. Giochiamo di squadra e diamo il massimo per 40 minuti e vedremo cosa succederà".

Direzione arbitrale affidata al trio composto da Pukl, Nedovic e Sukys. Mentre il match sarà in diretta su Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.